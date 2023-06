Campinas recebe oficinas gratuitas da 1ª edição do Projeto Moda Inclusiva

João Alécio, da equipe Fábio Veiga/Mega Kart, ficou em 4º lugar na rodada tripla da Copa São Paulo Light no último sábado, em Interlagos

O piloto João Alécio (Fábio Veiga Kart Team / Mega Kart / Clínica Concept / San Marino / FCKart / Kart Machine / B1ST / Práxis Mídia) conquistou o seu terceiro pódio na Copa São Paulo Light de Kart 2023 ao ficar com a quarta colocação na categoria F4 Júnior, ao final da rodada tripla (etapa 5) realizada no sábado, 03, no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. Com o resultado, Alécio subiu uma posição na classificação geral, passando para a sexta colocação – 30 pilotos estão na disputa.

A consistência tem sido a marca do piloto de 13 anos, que faz sua primeira temporada no Light, o maior e mais disputado campeonato estadual do Brasil. Com um quinto lugar, ele conquistou o primeiro pódio logo na etapa inicial da competição, disputada em fevereiro, em sua estreia pela equipe do ex-piloto multicampeão Fábio Veiga, o Canjica.

Também subiu ao pódio na terceira etapa, em abril, com a sexta colocação e melhor volta. O piloto de Paulínia ainda obteve dois sétimos lugares – na segunda e na quarta etapas – e, assim, é um dos poucos competidores a conseguir somar pontos em todas as cinco etapas disputadas.

LEIA TAMBÉM:

Na sexta-feira, 02, João Alécio fez boa tomada de tempos, cravando a terceira melhor volta (48s458), ficando a apenas 68 milésimos do pole position, Davi Alkmin. No sábado, partindo da terceira posição, Alécio terminou a primeira prova em quinto. Já na segunda bateria, com a inversão dos cinco primeiros no grid, o piloto largou da pole position pela primeira vez e finalizou em segundo lugar, com a terceira melhor volta.

Por fim, na terceira e última prova, mesmo com problemas de desempenho no motor, Alécio ficou com a terceira colocação, após travar intensa disputa com os pilotos Gabriel Fernandes, Victor Tieri, Yassin Aboobakar e Enricco Abreu. Na soma dos resultados, o piloto ficou na quarta colocação da etapa.

“Estamos evoluindo a cada etapa. O Canjica trabalhou muito no setup do chassi e o desempenho do kart melhorou muito. Estamos sempre entre os cinco mais rápidos e isso é importante para conseguirmos a vitória, que é o nosso objetivo”, diz João Alécio.

“O João andou demais nessa etapa e vem tendo bons resultados numa categoria que é uma das mais disputadas do Light. Sua evolução técnica é evidente”, afirma o chefe de equipe, Fábio Veiga. A próxima etapa da Copa São Paulo Light é no dia 1º de julho, novamente em Interlagos.

Desde abril do ano passado, Alécio conta com o apoio técnico de fábrica da Mega Kart, uma das maiores fabricantes nacionais de karts, peças e acessórios para o kartismo. Além da Mega Kart, João Alécio também conta com o apoio de Clínica Concept Saúde e Bem-estar, Kartódromo Internacional San Marino, Equipe FCKart, Kart Machine Peças e Acessórios, B1ST acessórios para performance e Práxis Mídia e Conteúdo.

Piloto de Paulínia conquista 3º pódio e mantém consistência no Paulista de Kart

Fonte: Práxis Mídia – Fotos: Leonardo Dias

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui