Ambev promove visitas temáticas com harmonização com comidas típicas de festa junina em Jaguariúna e Agudos

O beer tour temático gratuito acontece nos dias 24 de junho e 1 de julho

Junho começou e um assunto que já está no radar e no calendário de todos os brasileiros são as comemorações do São João. As famosas festas juninas agradam brasileiros do norte ao sul do país com muita comida típica, decoração, quadrilhas e cultura.

LEIA TAMBÉM:

Para entrar na onda de celebrações, a Ambev promove beer tour temáticas em todas unidades do seu programa de visitação. Além do roteiro tradicional, que inclui conhecer de perto como a cerveja é feita, seus ingredientes e etapas do processo de produção, desde a brassagem, fermentação, maturação até a filtração – fase em que os visitantes podem provar a cerveja segundos depois de pronta, direto do tanque, os visitantes terão um momento de harmonização das cervejas com comidas típicas da festa junina, como canjica, amendoim, paçoca e bolo de laranja.

As visitas são gratuitas, guiadas e contam com uma programação exclusiva em cada unidade. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e se inscrever no site. As visitas temáticas de Festa Junina acontecerão nos dias 24 de junho e 1 de julho nas unidades de Agudos (SP), Jaguariúna (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Ponta Grossa (PR). Já na unidade Itapissuma (PE), o tour temático acontecerá nos dias 10 e 17 de junho.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui