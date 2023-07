Campinas recebe mutirão do Imesc para atender mais de 1000 pessoas

Você já teve um dia em que precisou de um ombro amigo? Ou já recebeu aquele importante conselho de alguém no instante certo de sua vida? A amizade é um sentimento que torna a vida mais colorida e feliz. E quando se tem um amigo para compartilhar momentos, tudo fica mais leve e harmonioso. Além de ser fundamental para nosso crescimento, a amizade fortalece os laços sociais e emocionais dos indivíduos e influencia também em importantes decisões da vida.

Motor da felicidade

Um estudo feito pela Universidade de Harvard trouxe uma conclusão surpreendente ao revelar que os amigos são o principal indicador de bem-estar na vida de alguém. Isso mesmo, pesquisas indicam que as principais atitudes humanas que se espalham pelas nossas conexões são como um vírus e que os amigos são como os transmissores desses comportamentos. Se seu amigo está feliz, a sua felicidade aumenta em 15,3%. A possível explicação é de que a amizade tenha sido classificada como uma prioridade absoluta pelo cérebro.

LEIA TAMBÉM:

Tão importante quanto ter amigos do peito é estabelecer novos laços. Para Michelle Lisboa, psicóloga da Legião da Boa Vontade (LBV), somos seres sociais e necessitamos estabelecer vínculos para o desenvolvimento humano. Assim, “a amizade também favorece a longevidade, o amadurecimento e pode ser considerada como um fator positivo para proteção da saúde mental”, inclusive.

Além do calendário

Já a amizade na infância estimula a sociabilidade, a autonomia e o altruísmo. Estudantes da LBV destacam que os amigos são as pessoas que escolhemos para compartilhar momentos e que são flores que a vida planta em nossos corações. Não é à toa que nesse mês celebramos duas datas especiais: o Dia do Amigo (20 de julho) e o Dia Internacional da Amizade (30 de julho) — definidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) — para mostrar a importância da amizade na vida das pessoas de todo o mundo.

Amigo cuida e faz o bem

Com o intuito de honrar e valorizar a amizade, a LBV convida todos a promoverem a amizade solidária. Trata-se de uma oportunidade de expressar gratidão e carinho pelos amigos existentes e de fazer novas amizades também. A ideia é dedicar um dia para dignificar a amizade e valorizar a união de todos em prol do Bem Comum. Ao falar sobre esse tema, uma das atendidas pela LBV, Lauana Rodrigues, de 10 anos, diz que ser amigo também é ser solidário e ainda ressalta: “A Solidariedade é um jeito de demonstrarmos que as pessoas são importantes, sejamos solidários”.

Participe do #desafioamigosolidário! Como ajudar?

A LBV lança o Desafio Amigo Solidário e você pode levar alimentos não perecíveis até a unidade mais próxima de você. Em Campinas, as doações podem ser entregues no Centro Comunitário de Assistência Social, localizado Rua Professora Maria Cecilia Tozzi, 391 – Vila Rica. Informações: (19) 3227.3888. Rua Nelson Barbosa da Silva, 289 – Jardim Profilurb. Informações (19) 3224-3033. Ou, se preferir, faça sua doação pelo site www.lbv.org.br ou via Pix Solidário: [email protected]. Também pode se tornar um voluntário da LBV e fazer parte das ações sociais ou ainda mobilizar seus amigos para participar do desafio solidário. Registre esse momento especial com seu amigo e marque o perfil @LBVBrasil no instagram e no facebook.

Foto: Vivian Ferreira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui