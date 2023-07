Prefeitura de Artur Nogueira aquece mais de 1.300 famílias com Campanha do Agasalho

Sem manutenções estruturais há mais de 30 anos, vestiários passaram por reformas para atender às demandas dos atletas e valorizar o esporte nogueirense

A Prefeitura de Artur Nogueira anuncia a inauguração das obras de reestruturação do Estádio Municipal Fábio Ferrari para este sábado, 22. As melhorias históricas foram realizadas por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude e contou com recursos próprios da Administração Municipal.

A solenidade contará com a presença de autoridades locais e regionais, e terá início às 14h30. Segundo o titular da pasta, Caio Rodrigues, a reforma ocorreu principalmente nos vestiários, que não recebiam manutenções estruturais desde a inauguração, há mais de 30 anos.

A revitalização atendeu às demandas dos atletas que utilizam o estádio e está alinhada com um dos principais objetivos da gestão municipal, que é valorizar e apoiar o esporte. “É uma conquista e tanto para nossos esportistas, que merecem um local adequado e confortável para se reunirem com a equipe antes e após as partidas”, afirmou Caio Rodrigues.

Entre as melhorias realizadas, destacam-se a ampliação dos vestiários e da área destinada à equipe de arbitragem, a construção de um espaço exclusivo para o almoxarifado e a troca do telhado. As arquibancadas receberam pinturas e a iluminação do estádio foi restaurada.



Além das melhorias estruturais, a reestruturação também envolveu uma nova identidade visual do local. As paredes dos vestiários foram adesivadas com elementos relacionados ao esporte, trazendo uma atmosfera mais vibrante e acolhedora para os atletas. Além disso, uma pintura personalizada foi aplicada, destacando as cores e símbolos do universo esportista.

O Estádio está localizado na Avenida Luiz Spadaro Cropanize , nº 88, no bairro Santo Amaro – ao lado do Balneário Municipal.



Final do amador

Neste sábado, após a inauguração, também acontece a final do Campeonato Amador de Futebol 2023. Se enfrentarão pelo título as equipes Itamaraty F.C e Carvão F.C, a partir das 16h.

