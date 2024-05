Campinas Innovation Week consolida cidade como epicentro da Inovação e Tecnologia

Rota das Bandeiras realizará operação especial de tráfego durante o feriado prolongado. A indicação é para que os motoristas evitem viajar nos horários de pico, especialmente na saída para o feriado, na quarta-feira, 29

O feriado prolongado de Corpus Christi, entre os dias 29 de maio e 02 de junho, deve colocar 780 mil veículos nas rodovias do Corredor Dom Pedro e a Concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela administração da malha rodoviária, preparou uma operação especial de tráfego para garantir uma viagem segura e tranquila aos motoristas.

LEIA TAMBÉM:

Nesse feriado, a principal novidade para os motoristas é a liberação do tráfego nas faixas adicionais da rodovia D. Pedro I (SP-065), no trecho entre os km 74 e 80. A terceira faixa de rolamento nesse trecho garante maior fluidez para o tráfego em uma região que recebe grande fluxo de veículos pesados em razão do entroncamento com a rodovia Fernão Dias (BR-381). O tráfego no local começou a ser liberado a partir do último dia 13 de maio e estará totalmente livre, em ambos os sentidos, até o próximo dia 31, após a conclusão das obras executadas pela Concessionária.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui





De acordo com a Rota das Bandeiras, o motorista deve programar sua viagem a fim de evitar os horários de maior fluxo de veículos, quando pontos de lentidão poderão ser registrados. A expectativa da Concessionária é de que o pico de movimento nas rodovias seja registrado na véspera do feriado, no dia 29 de maio, das 15h às 22h, e na quinta-feira, dia 30, das 7h às 12h. No domingo, dia 2, a volta para casa também deverá registrar maior fluxo de veículos a partir das 14h.



“É importante que o motorista programe sua viagem com antecedência para evitar qualquer tipo de transtorno. Além de evitar os horários de pico, esse planejamento inclui a manutenção preventiva do veículo, com a verificação da calibragem dos pneus, níveis de óleo e água, além da verificação do sistema de iluminação e palhetas”, explica o coordenador de Operações da Rota das Bandeiras, Murilo Perez.



Durante todo o feriado, guinchos e viaturas de resgate da Concessionária estarão posicionados em pontos estratégicos da malha rodoviária para garantir maior agilidade no atendimento às ocorrências. Já as obras que exigem qualquer tipo de interdição de faixas serão suspensas nos dias de saída para o feriado e volta para casa.