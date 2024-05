Setor de alimentação cria 41 novas vagas na RMC em abril e tem saldo de 279 empregos no ano

Foi o terceiro mês seguido de altas registrada nos bares e restaurantes da região; Região tem 16 mil postos em abertos

Mesmo com a alta rotatividade de funcionários enfrentada pelos empresários, o setor de bares e restaurantes continua entre os principais setores na geração de empregos. O grupo de alimentação fechou o mês de abril com 41 novos postos com carteira assinada gerados na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Os dados são do Ministério do Trabalho, com base no Cadastro Geral de Empregos e Desempregado (Caged), divulgados nesta quarta-feira, 29. Foi o terceiro mês seguido de alta, com um acumulado de 279 empregos gerados entre janeiro e abril. Dos 20 municípios que integram a RMC, 12 apresentaram saldo positivo.

Em abril, o setor contratou 3.051 pessoas (abaixo dos 3.091 de março) e demitiu 3.010 (foram 2.913 demissões no mês anterior),com saldo de 41 empregos gerados (ante os 178 de abril). Mesmo com a redução, o setor acumula a geração de 279 empregos no ano. Apenas em janeiro o saldo foi negativo.

Indaiatuba , com saldo de 31 postos de trabalho, lidera a lista dos municípios com maior geração de vagas. Sumaré (29) Hortolândia e Valinhos (13 cada) e Itatiba (08) completam o cinco primeiros. Já entre as cidades que fecharam o mês com saldo negativo, Holambra aparece em primeira, com, seguida de Santa Bárbara D’Oeste (15), Americana (10), Santo Antônio de Posse (8) e Campinas (06).

Os números do Caged refletem dados divulgados pela PNAD, divulgados pelo IBGE em abril de 2024. Nos últimos 12 meses o setor apresentou um aumento de 1,7% no número de pessoas empregadas. Ainda de acordo com a PNAD e a Abrasel, em 2023 o setor criou no País 170 mil novos postos de trabalho, considerando os cargos de garçom e chefe de cozinha.

Apesar do crescimento no número de contratações, encontrar profissionais que atendam aos requisitos do segmento e estejam dispostos a permanecer nos estabelecimentos é uma tarefa árdua.

André Mandeta, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas, explica que essa dificuldade gera a evasão de funcionários no setor, e a rotatividade cria um ciclo desgastante para os proprietários, que precisam constantemente treinar novos colaboradores.

“Os bares e restaurantes da região de Campinas encontram dificuldades há muito tempo para preencher seus quadros e estão com 20% das vagas para serem preenchidas, o que corresponde a cerca de 16 mil postos de trabalho em aberto”, acrescenta.

