Campinas é palco do festival gastronômico Churrasqueadas

Evento, promovido pelo maior canal de churrasco nas redes sociais, é apresentado pelo churrasqueiro mineiro José Almiro, que também estreou o programa Churrasqueadas na EPTV no sábado, dia 30 de julho

Chegou a vez de Campinas receber o Festival Churrasqueadas, marcado para acontecer no sábado, 13, em um cenário de natureza na Fazenda Santa Margarida. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://festivalchurrasqueadas.com.br.

Com a expectativa de público de três mil pessoas, o evento irá proporcionar 7 horas de experiência gastronômica com churrasco, servindo os mais variados tipos de carnes e cortes, além de bebida a vontade.

O Festival Churrasqueadas terá mais de 30 estações de assadores e youtubers renomados, tanto locais como de outras regiões do país. Cada um deles irá preparar cortes especiais para os amantes de um bom churrasco, mas entre os destaques estão um boi e um búfalo assados inteiros, uma roda gigante de tilápia, carne de coelho desfiada, costela fogo de chão e um estanção 360º graus, além de carnes exóticas como jacaré, pirarucu e tambaqui. Tudo isso acompanhado de muita música com bandas de rock, country e sertanejo para animar a festa. Haverá também espaço kids para a diversão das crianças, área de descanso, experiências sensoriais e sorteio de brindes ao longo do dia.

“Queremos promover uma confraternização alegre e segura para os visitantes. É uma oportunidade para provarem a diversidade desta culinária que é paixão nacional, os costumes e tradições, além dos seguidores reencontrarem youtubers e degustarem um pouco do que é visto nos canais”, comenta o carismático churrasqueiro mineiro José Almiro, que apresenta o canal Churrasqueadas e conhecido pelo o jargão “Hummm, bom, muito bom!” que o popularizou nas redes sociais.

Apesar do talento no comando da brasa, José Almiro não irá churrasquear na ocasião. No entanto, promete interação com os fãs no período do evento, com sessões de fotos.

NOVA TEMPORADA DO PROGRAMA CHURRASQUEADAS NA TV

O Churrasqueadas está no ar com nova temporada do programa na EPTV para inspirar os amantes das carnes a acenderem as suas churrasqueiras. No ar desde 2020, e produzido pela RGB Filmes, a nova série de receitas especiais e dicas conta com 9 episódios que irão revelar receitas como picanha, costela, contra filé, acompanhamentos e molhos. Dinâmicos, cada episódio trará entre três e quatro receitas. José Almiro ensinará o passo a passo de variadas receitas práticas e fáceis de preparar, ao melhor tempero de sua típica alegria, churrasqueando na companhia de convidados especiais. Então, é só preparar o bloco de notas!

Churrasqueadas, todo sábado, depois do Mais Caminhos na EPTV, para as regiões de Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos e Sul de Minas.

SOBRE O FESTIVAL CHURRASQUEADAS

O ano de 2019 marcou o primeiro evento do canal, que aconteceu em uma pequena cidade do interior de São Paulo, onde estavam reunidos assadores e youtubers renomados e comemorou a marca de 1 milhão de inscritos no Youtube. “Foi um desafio mas foi maravilhoso, tivemos bons parceiros para receber mais de 2 mil pessoas. E minha grande surpresa foi saber que pessoas do Brasil inteiro estavam lá, de Norte a Sul. Tive a certeza de como o canal tem influência sobre os seguidores e a conclusão que o evento foi um churrasco entre amigos e para amigos. Foi uma realização!! Agora queremos levar essa experiência para várias regiões do Brasil”, conclui o churrasqueiro.

Em 2022, o festival aconteceu no mês de março em Belo Horizonte, no Mineirão, para 4 mil pessoas.

A HISTÓRIA DO CHURRASQUEADAS E JOSÉ ALMIRO

José Almiro nasceu na cidade de Fama (MG), mas viveu a maior parte do tempo em Poços de Caldas. Trabalhou mais de 25 anos em frigorífico no setor de desenvolvimento de produtos e na área de vendas. Casado, pai de quatro filhos, teve uma boutique de carnes em 2007.

Com o fim do negócio, José Almiro e Marcel Kikuchi, dono da produtora RGB Filmes, fizeram um piloto de programa de churrasco para a TV Poços, emissora local da cidade.

Em 2009, teve início o programa O Prazer da Carne – Hora do Churrasco, no qual José Almiro dava dicas de como comprar carnes e ingredientes para fazer diversas receitas para churrasco. O programa durou até 2013 e era exibido em alguns canais de TV locais e regionais de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

No começo de 2016, a produtora começou a disponibilizar os programas nas plataformas digitais, como facebook e youtube. Em abril de 2016, o vídeo Costela no saco de papel viralizou e o número de seguidores do Facebook, que era de 5 mil pessoas, passou para 320 mil em um final de semana. Enxergando a possibilidade de ganhos pela internet, a produtora começou a disponibilizar todo o conteúdo nas redes gratuitamente.

No início do ano de 2017, a dupla fechou o primeiro contrato de patrocínio com a marca de faca Starrett, que possibilitou a volta das gravações. Desde então, novos programas inéditos foram gravados, no formato específico para as redes sociais.

José Almiro bate recorde de audiência nas redes sociais: atualmente está chegando a marca de 2 milhões de inscritos no Youtube (com total de 156 milhões de views), 4 milhões no Facebook (com total de 650 milhões de views), além dos mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Todo o sucesso vem de sua simplicidade, carisma e essência singular na forma com que passa as suas dicas, além de suas brincadeiras em paralelo com “a sogra e o cunhado”. “Um churrasco sem frescura, onde o povo se identifica, em que a pessoa abre a despensa de casa e acha os ingredientes para fazer as receitas que ensino. Afinal, churrasco é alegria, tem que ter descontração. Não estou aqui para ditar regras. Não existe churrasco certo ou errado, errado é não fazer churrasco. E, por trás de tudo isso, uma boa equipe que também ama churrasco e que está ligada em tudo que acontece” enfatiza Almiro.

Os novos vídeos – que vão ao ar toda segunda e sexta – mostram diversas receitas, técnicas de preparo e cortes bovinos, suínos, frango e peixes (incluindo dicas de acompanhamentos) feitas por José Almiro. Há ainda pratos que não são normalmente servidos em churrascos, mas são feitos na brasa, como estrogonofe e macarronada disco arado. O apresentador ensina também “truques” para churrasqueiros e, frequentemente, tem a companhia de convidados que vão de chefs, youtubers a personalidades.

