Campanha do Agasalho supera expectativa e arrecada 21 toneladas em Artur Nogueira

Evento acontece nos dias 20, 21 e 22 de junho, às 19h, no Ginásio Maurício Sia

A Banda Sinfônica ‘Nico de Fáveri’, mantida pela Corporação Musical 24 de Junho, fará uma apresentação especial na formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). O evento é apoiado pela Prefeitura, por meio das Secretarias de Cultura & Turismo e Comunicação, e acontecerá na terça-feira, 20, quarta-feira, 21, e na quinta, 22, a partir das 19h, no Ginásio Maurício Sia.

De acordo com o maestro Ricardo Michelino, a apresentação faz parte da agenda especial do mês de junho, que comemora os 99 anos da Corporação.

LEIA TAMBÉM:

O repertório contará com músicas populares, além do Hino Nacional, Municipal e o Hino do Proerd. A regência da banda será do Matheus Nicolas dos Santos, que foi aluno do maestro no Projeto Retreta e hoje é um dos professores.

Proerd

O Proerd é realizado pela Polícia Militar e chegou ao Brasil na década de 90. O objetivo do programa é prevenir o uso de drogas, através de treinamentos e palestras lúdicas para alunos de 5° ano do Ensino Fundamental.

A Prefeitura de Artur Nogueira apoia projetos como esse, e em 2022, retomou o trabalho do Proerd nas escolas municipais – após 10 anos sem acontecer.

A formatura é um momento marcante para os alunos, que se dedicaram durante as atividades e agora são recompensadas por isso, e a apresentação musical da Corporação tornará este momento ainda mais especial.

Como tudo começou

A Corporação Musical 24 de Junho existe antes mesmo do município de Artur Nogueira. Há 99 anos, houve uma iniciativa do benfeitor Daniel Cesário de Andrade, que não era músico, mas acreditava na importância da existência de uma Banda Musical em cada localidade.

A Banda, portanto, nasceu aqui e foi conduzida por inúmeros moradores do munucipio dentre eles, destaca-se o querido e saudoso Sr. Nico de Fáveri, que permaneceu na Corporação por mais de 50 anos, sendo um grande incentivador para a criação e avanço do Projeto Retreta. O Coreto da cidade, inclusive, hoje leva o nome do senhor Nico, após uma indicação do maestro Ricardo Michelino.

Programação completa



Formatura do Proerd

Data: 20, 21 e 22 de junho (terça, quarta e quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Ginásio Maurício Sia

Apresentação do Quinteto do Retreta

Data: 23 de junho (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: Paróquia do Bairro São João dos Pinheiros

Espetáculo ‘Rocket Man’

Data: 25 de junho (domingo)

Horário: A partir das 19h30

Local: Sede Social do Clube Floresta

‘Arraiá do Retreta’

Data: 29 de junho (quinta-feira)

Horário: A partir das 19h

Local: Sede do Projeto Retreta

