Prefeitura de Artur Nogueira divulga capacitação para empresários do setor alimentício

Espetáculo ‘Rocket Man’ integra comemorações de 99 anos da Corporação Musical 24 de Junho

A Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira apresentará o espetáculo ‘Rocket Man’ e dividirá o palco com Rogério Martins, o ‘Elton John Impersonator’. O show que acontece domingo, 25, na sede social do Clube Floresta, integra as comemorações de 99 anos da Corporação Musical 24 de Junho e terá início às 19h30.

O evento conta com apoio do Clube Floresta e da Prefeitura, através das Secretarias de Cultura & Turismo e Comunicação, e o público pode retirar os ingressos na sede do Projeto Retreta – mediante a doação de 2 litros de leite, que serão destinados ao Fundo de Solidariedade do município.

Segundo o maestro Ricardo Michelino, todo o repertório do concerto será do cantor Elton John, considerado uma das maiores vozes do Rock. “Nossa orquestra está sempre inovando, por isso, estamos preparando esse show com todo o carinho. Estamos muito felizes em receber o artista Rogério Martins em Artur Nogueira, com certeza o público vai se impressionar com tanto talento”, destacou.

Como tudo começou

A Corporação Musical 24 de Junho existe antes mesmo do município de Artur Nogueira. Há 99 anos, houve uma iniciativa do benfeitor Daniel Cesário de Andrade, que não era músico, mas acreditava na importância da existência de uma Banda Musical em cada localidade.

A Banda, portanto, nasceu aqui e foi conduzida por inúmeros moradores do município dentre eles, destaca-se o querido e saudoso Sr. Nico de Fáveri, que permaneceu na Corporação por mais de 50 anos, sendo um grande incentivador para a criação e avanço do Projeto Retreta. O Coreto da cidade, inclusive, hoje leva o nome do senhor Nico, após uma indicação do maestro Ricardo Michelino.

O prefeito Lucas Sia (PSD) parabeniza a todos que fizeram e até hoje fazem parte dessa história. “A Corporação Musical e o Projeto Retreta são os xodós dos nogueirenses, e nós somos muito privilegiados em fazer parte dessa comemoração”, conclui.

Espetáculo ‘Rocket Man’ com ‘Elton John Impersonator’

Data: 25 de junho (domingo)

Horário: A partir das 19h30

Local: Sede Social do Clube Floresta

Ingressos: 2 litros de leite, que deverão ser entregues na sede do Projeto Retreta

