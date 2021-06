Campanha do Agasalho 2021 em Pedreira recebe doações em drive-thru neste sábado, 12

O Programa PRODES é um programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas que visa à redução dos riscos à saúde do ecossistema e da população e concede estímulo financeiro da União aos prestadores de serviços de saneamento que investem na implantação e operação de Estações de Tratamento de Esgoto.

Pedreira foi selecionada em 2011, ano da finalização da construção da ETE de Pedreira e participa no contrato PRODES com 12 certificações, sendo que, o município já foi certificado por sete vezes. A mais recente certificação é referente ao primeiro trimestre do ano de 2021, ou seja: janeiro, fevereiro e março.

As certificações devem cumprir as exigências de redução de parâmetros químicos e biológicos considerados índices de poluição, no caso do Município de Pedreira, as metas são as seguintes: Redução de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) em mínimo de 90%; Sólidos Suspensos Totais (SST) mínimo de 90% e Coliformes Fecais (CF) mínimo de 99,999%, além dos controles adicionais da Autarquia em Fósforo total (PT) e Nitrogênio Kjeldahl (NTK) e o recebimento mínimo de 50 litros por segundo de esgoto.

Na sétima certificação foram alcançados: DBO redução de 97,1%; SST redução de 93,7% e CF redução de 99,999%, e vazão média de 61 l/s. As reduções são comparações do Esgoto Bruto Recebido e do Efluente já tratado pronto para ser lançado no Rio Jaguari.

“Nossa Estação de Tratamento de Esgoto é uma estação com procedimentos biológicos de tratamento conhecido por Lodo Ativado e é auditada em sua qualidade de tratamento e atendimento às legislações ambientais pela ANA – Agência Nacional de Água e Saneamentos Básico, Companhia Ambiental do Estado (CETESB) de São Paulo e Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo”, destaca o prefeito Hamilton Bernardes Junior.

Vale ressaltar que a ETE de Pedreira recebeu em média no trimestre mais de 219 mil litros de esgoto bruto por hora para tratamento. “Novamente o SAAE de Pedreira sente-se orgulho junto a sua equipe da ETE por fazer parte do serviço de saneamento que garante a qualidade do esgoto tratado devolvido ao Rio Jaguari, protegendo desta forma as águas e todo o sistema aquático de nosso Rio Jaguari, considerado um corpo hídrico federal de importância à região”, ressalta diretor geral da autarquia Leonardo Silingardi.