Campanha de Doação de Sangue nesta quinta em Morungaba

A sexta edição da Copa Oshiro de Karatê realizada pela Academia Dorta no dia 07, no Ginásio Municipal de Esportes “Luiz Serafim”, reuniu em Morungaba 25 associações. Coordenada por Luiz Dorta, a Copa foi aberta a todos os estilos para atletas a partir de 4 anos e as competições tiveram árbitros da Federação Paulista de Karatê, equipe médica e grupo de apoio. O evento contou com o apoio do Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba.



O prefeito Marquinho Oliveira deu as boas-vindas a todos os atletas e aos pais de crianças e adolescentes participantes que vieram de várias cidades do estado de São Paulo e de outros estados. “Esse campeonato se tornou tradição em Morungaba e fazemos questão de incentivar e apoiar essa modalidade de esporte bastante praticada por muitos atletas morungabenses”, disse o prefeito.

Além dos atletas de Morungaba, participaram da Copa Oshiro atletas de diversas cidades paulistas como Americana, Itupeva, Valinhos, Várzea Paulista, Jundiaí, Louveira, Campinas, Santa Bárbara D’Oeste, Vinhedo, Taubaté, Guarulhos e Praia Grande e São Paulo e também de cidades de outros estados como Palmas (Tocantins) e Extrema (Minas Gerais).

Estiveram presentes grandes nomes do Karatê, como o Mestre Pedro Oshiro, Presidente Honorário da Federação Paulista de Karatê (FPK), o vice-presidente da FPK, Ivon da Rocha, e a secretária da FPK, Keiti, o Delegado Titular da 6° DR FPK, Gilson Gomes; os delegados da 7° DR FPK, Antonio Silva (delegado titular) e Alex Mantovanelli (delegado adjunto).

Também prestigiaram o evento autoridades locais a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sonia de Oliveira, e os vereadores Ramon Moraes e Rogério Fanchim.

As cinco primeiras equipes colocadas da Copa foram: 1° lugar – Equipe Dias – com 199 pontos, sendo 13 medalhas de ouro, 7 de prata e 4 de bronze; 2° lugar – Equipe Itupeva – 194 pontos, com 10 medalhas de ouro, 7 de prata e 9 de bronze; 3° lugar – Equipe Kensho – 171 pontos, 8 medalhas de ouro, 8 de prata e 7 de bronze; 4° lugar – Equipe Dorta de Morungaba – 122 pontos, com 3 medalhas de ouro, 6 de prata e 10 de bronze; 5° lugar – Equipe Team Antonio – 106 pontos , com 7 medalhas de ouro, 4 de prata e 4 de bronze.

