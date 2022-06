“Caminhada e Corrida do Bem” em Engenheiro Coelho

Engenheiro Coelho amplia vacinação – A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Saúde, inicia na quarta-feira (22), a aplicação da 2ª dose de reforço, também chamada de 4ª dose, da vacina contra a Covid-19, para pessoas acima de 40 anos.

Além da idade, a aplicação da 3ª dose deve ter ocorrido há pelos menos 4 meses. A vacinação contra Influenza também está sendo ampliada. Agora, não existe critério de idade para receber o imunizante.

Quer saber Notícias de Engenheiro Coelho – Clique aqui

A diretora da Vigilância em Saúde (VISA), Marli Antunes Vieira dos Reis, explica que essa é mais uma ampliação no grupo de pessoas que podem receber mais essa dose de reforço.

“Nós recebemos autorização para iniciar a aplicação da 2ª dose de reforço e esquematizamos a aplicação com nossa equipe de vacina. A aplicação contra Covid-19 vai continuar sendo feita em nossa sala de vacinas, como nas doses anteriores. É muito importante que a população verifique a sua carteira de vacinação e venha receber mais essa dose.

Nossa intenção é imunizar o maior número de pessoas possível, já que estamos passando por um aumento no número de casos positivos em toda a região”.

A aplicação da dose adicional vai ser feita com qualquer um dos imunizantes disponíveis na unidade no momento da aplicação, podendo ser, Coronavac, Pfizer, Janssen ou AstraZeneca. “No momento, nossa sala de vacinas dispõe de doses de todos os imunizantes autorizados para uso em território nacional. A orientação do Ministério da Saúde não especifica qual imunizante deve ser priorizado na aplicação dessa dose adicional”, afirmou Reis.

Engenheiro Coelho amplia vacinação – INFLUENZA

A vacinação contra Influenza (Gripe) também está sendo ampliada na cidade. Agora, não existe critérios de idade para receber a dose, que antes, estava sendo administrada apenas para profissionais de saúde, profissionais da educação e crianças entre 6 meses e 5 anos.

Agora, para receber a vacina contra Influenza, basta se dirigir a um dos postos de vacinação que tem imunizante em estoque.

A vacinação contra Influenza está sendo disponibilizada em todos os Postos de Saúde da Família (PSF), durante toda a semana, das 8h às 16h. Na Unidade Básica de Saúde (UBS), do Bairro Universitários, a aplicação acontece as quintas-feiras, no período da tarde, entre as 13h e 16h.

-Sala de Vacinas

Rua 13 de Maio, 103

Segunda a Sexta-feira, das 8h às 16h

-PSF1 das 08h às 16h

Rua João Berton, 782

Parque das Indústrias

-PSF2 das 08h às 16h

Rua Alexandre Bonin, s/n

Jardim Minas Gerais

-PSF 3 das 08h às 16h

Rua Antônio Batistela, 360

Jardim São Paulo

-PSF4 Quinta-feira das 09h à 12h.

Universitário Rua Delci Reis Grellmann, s/n

Cidade Universitária.

Engenheiro Coelho amplia vacinação

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui e habilite seu App gratuitamente para receber os principais conteúdos da Gazeta direto em seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.

Quer saber Mais sobre Notícias de Engenheiro Coelho e Região? Clique aqui