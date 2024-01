Obras no Complexo de Saúde Central e base do Samu estão em fase de acabamento em Serra Negra

No sábado, 06, a equipe da Vigilância Ambiental de Serra Negra realizou ação de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor do vírus causador da dengue, zika, febre amarela e chikungunya. As ações foram realizadas em áreas estratégicas.

Entre os meses de janeiro a abril de 2024 a equipe da Vigilância Ambiental, juntamente com os agentes comunitários de saúde percorrerão toda a cidade, realizando visitas casa a casa, eliminando criadouros do aedes e orientando a população.

Além disso, a Secretaria de Serviços Municipais também atuará realizando as operações cata-bagulho, recolhendo objetos que possam acumular água e propiciar a criação do mosquito aedes. As visitas casa a casa e os dias da operação cata bagulho serão anunciados com antecedência, inclusive com carro de som.

