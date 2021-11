Câmara Municipal concede título de Cidadão Jaguariunense ao Deputado Federal Bozzella

Em cerimônia no Teatro Municipal Dona Zenaide, o Deputado Federal e outros importantes nomes que contribuem com o município foram contemplados com a honraria

Foto – Ivair Oliveira

Na noite de quinta-feira, 28, a Câmara Municipal de Vereadores de Jaguariúna realizou a entrega dos títulos de Cidadão Jaguariunense. Dentre os contemplados, o Deputado Federal do Estado de São Paulo, Junior Bozzella, recebeu a honraria.

Bozzella, que além de Deputado Federal também é advogado e empresário, recebeu o título por meio da proposta de concessão do título do vereador Ton Proêncio, que foi aprovada por unanimidade na Câmara. Ton reconhece a importância das emendas parlamentares do Deputado direcionadas a Saúde do município no pico da pandemia da Covid-19. A primeira emenda foi de R$1.000.000,00 (um milhão) e a no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil).

“Bozzella demonstrou responsabilidade ao destinar os recursos que são do cidadão. Jaguariúna foi uma cidade muito responsável durante a pandemia e tenho certeza que o Deputado analisou o cenário para que encaminhasse os recursos. Temos que exaltar isso e de fato dar espaço para que lideranças como a dele, do movimento liberal, se destaquem no País”, justifica o vereador Ton.

Para Bozzella, essa é uma honraria importante enquanto Deputado Federal, em seu primeiro mandato. “O reconhecimento público é fundamental nas diretrizes da nossa vida pública e carreira, pois esse é nosso legado”, diz. “Agradeço a Câmara de Vereadores em ter me permitido receber o título. Dou muito valor para a atividade pública, principalmente do vereador que é o agente político mais próximo da população e o Ton foi o grande responsável em apresentar a honraria, então sou muito grato em receber esse título, principalmente em um momento como esse em que a cidade é bem gerida e administrada e os indicadores como Saúde e Educação são reconhecidos no Estado e País. O Gustavo é um grande prefeito e destinar recursos para uma cidade onde a gente sabe que o dinheiro é aplicado com eficiência conforta todos nós”, agradece o Deputado.

Em contrapartida, o prefeito Gustavo Reis agradece ao Deputado Bozzella, que é realmente um amigo de Jaguariúna. “O fato de ele estar aqui hoje recebendo essa justa homenagem, colocada pelo vereador Ton, reflete tudo que ele tem feito em prol do nosso município. Esse recurso poderia ter sido destinado para outra cidade, mas ele escolheu Jaguariúna. Então, parabéns ao Ton pela iniciativa e gratidão ao Deputado”.

O prefeito acrescenta que as emendas chegaram em momento oportuno para o município, auxiliando na pandemia em um momento de dificuldade em receber verbas para Saúde, pois todos estavam precisando, mas a cidade ainda conseguiu aplicar mais que o dobro determinado pela Constituição Federal. “Aplicamos cerca de 33% na Saúde e parte desse recurso veio graças ao Deputado. Isso permitiu que fizéssemos outras frentes de trabalho para combater o coronavírus e que fossemos modelo no combate como somos hoje”.

“Talvez o dinheiro não refresque a dor daqueles que perderam seus entes queridos, mas, de alguma forma, ajudou a salvar outras vidas. E sempre nossa solidariedade àqueles que perderam a vida, mas sabemos do comprometimento da administração pública local em relação a tratar da pandemia”, considera Bozzella.

Representante do comércio e indústria, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna (ACI), João Rodrigues, parabeniza Bozzella em tornar-se Cidadão Jaguariunense, por ser um Deputado atuante e líder. João agradece também ao prefeito Gustavo por todo o diálogo entre o poder público e privado durante a pandemia. “O prefeito foi uma das pessoas que tivemos um diálogo muito longo durante a pandemia, mas desde o início mostrou ser um grande líder e a conversa entre o privado e poder público estão nos ajudando a superar a pandemia”, finaliza.

“O fato de receber uma honraria de uma cidade importante como Jaguariúna, que é referência não só na região como em todo o Estado de São Paulo, é um reconhecimento daquilo que a gente produz enquanto homem público”, diz Bozzella

Outros contemplados

A cerimônia, que ocorreu no Teatro Dona Zenaide, também contemplou outros importantes nomes que contribuem positivamente com Jaguariúna. Os homenageados foram: Secretária de Saúde Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, Aparecida do Espírito Santo Ribeiro, Marcelo Baptista de Oliveira, Pedro Fernandes Saad, Antonia Sebastiana Tenan de Oliveira, Pedro Antonio de Oliveira Filho, Francisco Porfirio Afonso, Marlidina Goulart Porfírio, Eduardo Martinho Rodrigues, Maria Auxiliadora Zanin, Nicolino Bozzella Junior, Silmara Sertório, Leandro Afonso Pereira, Fernando Aurélio Cunha Figueiredo, Shirlei Siqueira de Aguiar e Biana Nobre de Lima.