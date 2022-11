Câmara de Amparo poderá prestar homenagem póstuma após mudança no regimento

O concurso Brussels Beer Challenge 2022 é considerado uma das mais importantes premiações de cerveja do mundo

Recentemente foi divulgada a lista das cervejarias vencedoras do concurso Brussels Beer Challenge 2022, uma das mais importantes premiações de cerveja do mundo, que aconteceu em Bruxelas, na Bélgica. Durante três dias, um time de jurados formado por mais de 100 especialistas em cerveja analisou 1.800 rótulos de todos os lugares do mundo. As cervejarias são divididas com base na origem e estilo e as melhores são premiadas com medalha de ouro, prata ou bronze.

Um dos destaques dessa edição foi a cervejaria Ashby, de Amparo. Criada pelo norte-americano Scott Ashby, em 1993, a marca foi eleita a melhor cerveja Pilsen do mundo, estilo de cerveja mais conhecido e consumido em todos os países. A Ashby Pilsen Puro Malte conquistou medalha de ouro na premiação, sendo que esse é o único rótulo da cervejaria que foi lançado na versão lata. Lançada em 2018, a cerveja foi criada em comemoração aos 25 anos da maca.

LEIA TAMBÉM:

Para criar a Ashby Pilsen Puro Malte, o mestre-cervejeiro da Ashby fez uma cuidadosa seleção de cevada importada, transformou-a em um malte premium e a equilibrou com lúpulos de amargor e aromáticos. Nessa receita, ele adicionou a mais pura água de Amparo – chegando a uma cerveja leve, dourada, cristalina e refrescante. O malte de cevada traz um sabor levemente adocicado – que é equilibrado com o amargor dos lúpulos alemães e o aroma dos lúpulos americanos.

Essa não é a primeira vez que a Ashby Pilsen Puro Malte é premiada em um concurso. Ela já foi premiada duas vezes com medalha de prata: uma no Concurso Brasileiro de Cervejas 2019 e no World Beer Awards 2019. Já no World Beer Awards 2022, ela conquistou medalha de bronze. “Estamos muito honrados de receber esse prêmio, já que foi uma cerveja em comemoração aos nossos 25 anos, então tem um significado muito importante para nós. Além disso, nós ganhamos o prêmio na categoria que pertence ao estilo mais consumido e popular de cerveja do mundo, então isso é um grande reconhecimento para as cervejarias brasileiras”, afirma Scott Ashby.

Para quem quer conhecer o sabor da Ashby Pilsen Puro Malte, ela pode ser adquirida através da loja oficial da marca loja.ashby.com.br. A lata com 350 ml e volume alcoólico de 4,6% custa R$3,39.

Sobre a Ashby

Foi no ano de 1993 que Scott Ashby, americano que chegou ao Brasil em 1992, decidiu montar, na cidade Amparo, a primeira Micro Cervejaria do Brasil, a fim de trazer ao país o conceito de cervejas especiais dos EUA. Scott, físico, apaixonado por cervejas, ingressou no curso Cervejeiro na Universidade da Califórnia no ano de 1990 e, logo em seguida começou a trabalhar na cervejaria americana Wasatch, onde permaneceu por dois anos. Antes disso, Scott já era homebrewer e produzia cervejas para seus amigos, que rapidamente consumiam toda a produção caseira.

E a diferenciação da empresa já começou quando pensou em montar uma fábrica na cidade de Amparo, SP, circuito das Águas Paulistas. Como essas bebidas são compostas por 95% de água, a qualidade desta na fabricação é extremamente relevante. Por isso, a Ashby, escolheu estrategicamente o melhor lugar para suas instalações. As águas de Amparo, além de conservar a pureza que brota da terra, têm um equilíbrio excelente entre sais e minerais tornando-a perfeita para a fabricação de chopes e cervejas de qualidade ímpar.

Foi graças à Ashby que o cenário do mercado nacional começou a experimentar um novo conceito de cervejas diferenciadas, o que antes era privilégio para poucos.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui