Café Filosófico CPFL encerra encontros presenciais deste ano com Viviane Mosé na quinta, 30

Bruno Damaceno, da equipe ADEACAMP, integrou a Seleção Brasileira que disputou o Rugby em Cadeira de Rodas durante os jogos

O atleta da equipe Associação de Esportes Adaptados de Campinas (ADEACAMP) conquistou o terceiro lugar nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, disputado entre os dias 17 e 26 de novembro. Bruno integrou a Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas, participou ativamente da competição e trouxe para a nossa casa a medalha de bronze inédita. O jogador faz parte do time que representa a ADEACAMP na Projeto Rugby em Cadeira de Rodas – Fase 2, que será lançado oficialmente nesta quarta-feira, às 9h, na PUC-Campinas.

Com 34 anos, o atleta que tem classificação 2.5, traz muita experiência ao time e desempenha a função central de carregar e organizar o time para finalizar com o gol. Ele é designer de programas e conheceu o Rugby em Cadeira de Rodas em 2008, enquanto jogava handeball adaptado na Faculdade de Educação Física da Unicamp. Bruno também carrega no currículo a participação no Campeonato Mundial de Rugby em Cadeira de Rodas, disputado em outubro de 2023, na Dinamarca e nos jogos Paralímpicos do Rio, em 2016.

História

Bruno Damaceno ficou tetraplégico em 2004, aos 16 anos, ao virar um mortal errado na piscina. “Na hora que eu senti, pensei ‘o que está acontecendo?’, porque a gente não imagina a gravidade”, lembra. Ele, então foi levado ao hospital e depois de fazer os exames foi constado que Bruno tinha fraturado a vértebra C7, com um pouco da C6, atingindo a medula óssea e paralisando os membros inferiores.

Depois do acidente, Bruno viu sua vida sofrer uma reviravolta. “A gente acaba iniciando a vida de novo, fui atrás de estar bem, de deixar meu corpo bem, minha mente e fui aceitando como a vida é hoje”, conta. Nesse processo o Rugby foi fundamental na vida do atleta. A prática esportiva foi o que ajudou Bruno no aprendizado dessa nova vida e na socialização. “O esporte é tudo. Para mim, foi muito bom. Eu já era atleta antes do acidente, então eu continuei sendo atleta”, reforça.

Projeto Rugby em Cadeira de Rodas- FASE II

Com o objetivo de garantir o acesso e a ampliação de oferta da prática desportiva, realizada pelas pessoas com deficiência física, o Projeto Rugby em Cadeira de Rodas FASE II dá continuidade ao trabalho voltado para atletas de alto rendimento, realizado na FASE I. A cerimônia oficial de lançamento será realizada no dia 29/11, na no Mescla Gastronomia da PUC-Campinas, às 9 horas. No evento, serão apresentados os atletas e a comissão técnica que farão parte do time de Rugby em Cadeira de Rodas da ADEACAMP para a temporada 23/24.

A ADEACAMP é precursora da modalidade no país e a primeira equipe a ser Tetra Campeã Brasileira. O time é formado por atletas que são destaque regional, nacional e internacionalmente, participando das principais competições brasileiras e internacionais. O Rugby em Cadeira de rodas – FASE II é realizado pela ADEACAMP por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, e conta com o patrocínio de empresas como a Fundação John Deere, Tetra Pak, GEA, PJ Neblina Materiais Elétricos e o apoio da Prefeitura Municipal de Campinas, garantindo as condições adequadas de recursos humanos e auxílio aos atletas e comissão técnica que participam do trabalho. A ADEACAMP também é beneficiada pelo Equipa FASE I, um projeto de Lei de Incentivo do Governo Federal, que disponibiliza recursos para compra dos equipamentos utilizados pelo time durante os treinamentos, campeonatos e também cuidados com a saúde dos atletas.

