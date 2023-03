Brasileiros dedicam mais de 13 horas por semana a assistir filmes em plataformas

Vanderlei Tenório

Em mais de 100 países, o Dia Internacional da Mulher é celebrado em 8 de março de cada ano, com eventos e atividades ocorrendo em todo o mundo. A data é uma oportunidade de demonstrar nosso compromisso com a igualdade de gênero e celebrar as contribuições que as mulheres fazem em todo mundo.

Por ocasião do Mês da Mulher, a Gazeta traz um breve histórico da participação feminina na categoria de Melhor Direção no Oscar. A cerimônia da 95.ª edição do Oscar será apresentada pelo humorista Jimmy Kimmel, neste domingo, 12 de março, no Dolby Theatre.

Dia Internacional das Mulheres

É um momento para celebrar as conquistas sociais, econômicas, culturais e políticas de todas as mulheres. Também marca um apelo às ações que acelerem a percepção da igualdade de gênero, criando um mundo onde mulheres e meninas em todos os lugares tenham direitos e oportunidades iguais.

Nessa perspectiva, o site oficial do Dia Internacional da Mulher inclui um banco de dados pesquisável de eventos mundiais — um ótimo começo para se envolver. O site fornece informações sobre o tema do ano, questões globais, artigos e vídeos de apoiadores de todo o mundo.

Lina Wertmüller

Em uma das categorias mais desiguais do prêmio, há 48 anos atrás, por “Pasqualino Sete Belezas”, a italiana Lina Wertmüller (1928-2021)fez história ao ser a primeira mulher indicada a melhor direção. Concorrendo contra nomes como: John G. Avildsen, Alan J. Pakula, Ingmar Bergman e Sidney Lumet, na ocasião, Wertmüller também foi nomeada aos prêmios de melhor roteiro original e melhor filme internacional.

Em 2019, a realizadora foi agraciada com um Oscar Honorário por sua carreira.

Kathryn Bigelow

Em 2009, com o brutal e memorável “Guerra ao Terror”, Kathryn Bigelow fez história ao se tornar a primeira mulher a ganhar o prêmio de melhor direção no Oscar, o longa também lhe garantiu o prêmio de melhor filme (com Mark Boal, Nicolas Chartier e Greg Shapiro). A terceira nomeação de Bigelow veio com “A Hora Mais Escura”, no qual, apenas concorreu a melhor filme (com Mark Boal e Megan Ellison)

Jane Campion

Em 2022, 47 anos após a nomeação de Lina Wertmüller, Campion alcançou o feito de ser a primeira mulher a ser nomeada duas vezes na categoria de melhor direção. Sua primeira nomeação veio em 1994 pelo intenso “O Piano”, que não lhe rendeu o prêmio de direção, mas garantiu o de melhor roteiro original.

Rompendo a hegemonia masculina, em 2022, Campion levou o prêmio de melhor direção na 94ª edição do Oscar, com o western contemporâneo “Ataque dos Cães” – recordista de nomeações no Oscar 2022, com 12, ao total. O longa foi nomeado a melhor filme, roteiro adaptado, edição, trilha sonora original, fotografia e às categorias de atuação. Nesse aspecto, convém comentar que, Ari Wegner, diretora de fotografia do filme, é apenas a segunda mulher a ser nomeada na categoria de Melhor Fotografia na história da premiação.

Na edição, a neozelandesa derrotou Paul Thomas Anderson com seu incrível trabalho em “Licorice Pizza”, Kenneth Branagh com seu intenso drama familiar “Belfast”, Steven Spielberg com sua versão do clássico “Amor, Sublime Amor” e o japonês Ryûsuke Hamaguchi com o sublime “Drive my Car” – Spielberg venceu Campion em 1994 com “A Lista de Schindler”.

Emerald Fenell

Felizmente, nos últimos anos, as mulheres têm sido melhor representadas na categoria. Em 2021, pela primeira vez na história do prêmio, duas mulheres foram nomeadas à direção: Emerald Fennell e Chloé Zhao.

Fennell foi nomeada por “Bela Vingança”, o longa garantiu a ela nomeações também à melhor roteiro original e melhor filme (com Margot Robbie, Josey McNamara, Tom Ackerley, Ben Browning e Ashley Fox). A britânica acabou levando a estatueta de melhor roteiro original. Fennell foi a primeira cineasta britânica a ser nomeada pela Academia pela realização de um longa-metragem.

Chloé Zhao

Zhao foi nomeada a quatro prêmios (melhor filme, direção, roteiro adaptado e edição) pelo sucesso de crítica “Nomadland”. O road movie estrelado por Frances McDormand rendeu a ela o prêmio de melhor direção e melhor filme (com Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher e Dan Janvey). Com “Nomadland”, Zhao se tornou a segunda mulher (e primeira asiática) a ganhar o prêmio de melhor direção.

Sofia Coppola

Sofia Coppola foi nomeada a melhor direção por seu segundo filme, o drama “Encontros e Desencontros”. Além de direção, Coppola também concorreu à melhor filme e roteiro original (a produção também carrega a honra de ter nomeado Bill Murray a melhor ator), ganhou o de roteiro original.

Greta Gerwing

Greta Gerwig foi nomeada pelo marcante “Lady Bird”. A obra estrelada por Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, e Tracy Letts também garantiu a Gerwig uma nomeação ao prêmio de melhor roteiro original. Além das categorias citadas, o drama de amadurecimento foi nomeado para melhor atriz (Ronan), atriz coadjuvante (Metcalf) e filme (Scott Rudin, Eli Bush e Evelyn O’Neil) – infelizmente, Letts não foi nomeado à coadjuvante.

A cineasta também recebeu uma nomeação na categoria de melhor roteiro adaptado por“Pequenas Mulheres”, em 2020.

