Benvenuto recebe pavimentação e moradores celebram conquista em Artur Nogueira

Com carga horária de 80h, aulas tem início na terça, 08; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga a capacitação gratuita em “Analista de Recursos Humanos” promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). O curso terá início na terça-feira, 08, das 13h às 16h. São apenas 15 vagas disponíveis.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, o curso possui carga horária de 80 horas e acontecerá às terças, quartas e quintas-feiras, até o dia 11 de outubro. “Essa é uma ótima oportunidade para aqueles moradores que desejam enriquecer o currículo e aumentar as chances de conseguir um bom emprego”, frisou.

As inscrições para a capacitação podem ser feitas na sala do posto SEBRAE (sala 68) – no Paço Municipal, Av. XV de Novembro, 1400, Jd. Planalto. Para mais informações, os munícipes devem ligar no número: (19) 3827-9719.



O curso

O curso será ministrado pela professora Daniela Bentamaro e os alunos devem atender aos seguintes requisitos: ter no mínimo 16 anos de idade, Ensino Fundamental completo e formação em cursos na área de Administração ou Recursos Humanos (com comprovação) – ou comprovar experiência no mercado de trabalho.



A Especialização Profissional em Analista de Recursos Humanos tem por objetivo o desenvolvimento de competências referentes ao planejamento, execução e orientação dos processos de recursos humanos e seus subsistemas:

– Recrutamento e seleção;

– Treinamento e desenvolvimento;

– Cargos e salários;

– Benefícios em conformidade com as normas de saúde e segurança no trabalho, de acordo com a legislação e procedimentos internos da empresa.

