Bem-Estar Animal de Artur Nogueira realiza mais de 450 atendimentos em 90 dias

Departamento oferece serviços gratuitos de consultas e apoio básico veterinário, como avaliações e castrações

Desde a implantação do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), em funcionamento há 90 dias, a Prefeitura de Artur Nogueira realizou mais de 450 atendimentos gratuitos a animais. Os serviços incluem consultas, averiguação de denúncias de maus-tratos, avaliações, castrações, palestras educativas e visitas técnicas informativas.

O departamento foi criado após sanção do prefeito Lucas Sia (PSD), e está ligado à Secretaria de Meio Ambiente, instituindo políticas de proteção, defesa e preservação dos animais da cidade. “A criação do departamento vinha ao encontro dos anseios da população – que se preocupa com as questões ambientais e, principalmente, com a causa animal”, frisou o chefe do Executivo.

Com o objetivo de prestar apoio aos animais em situação de vulnerabilidade e às famílias que não têm condições financeiras para cuidados veterinários, a equipe do DPBEA busca educar e instruir a população sobre a causa animal.

“Com as castrações, esperamos diminuir o número de animais abandonados e a procriação excessiva nas ruas”, destaca a coordenadora e médica veterinária responsável, Mylena Carvalho Ferreira de Camargo.

O diretor do DPBEA, Carlos Alberto Caressato, afirma que o principal objetivo do departamento é o desenvolvimento de políticas públicas que visem a proteção, direitos e o bem-estar dos animais.

Com o sucesso dos primeiros 90 dias de atuação, a equipe do DPBEA espera continuar prestando um serviço de excelência à comunidade de Artur Nogueira.

Como ter acesso aos serviços

O departamento oferece à população serviços gratuitos de consultas e apoio básico veterinário, denúncias de maus-tratos e castrações.

Tudo pode ser acessado virtualmente, através do WhatsApp (19) 3877-1505, ou presencialmente. O DPBEA atende no Castramóvel, em uma área verde próxima ao Centro Cultural Tom Jobim, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

