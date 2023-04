Artur Nogueira 74 anos: show de música eletrônica promove cultura jovem e anima o público neste fim de semana

Melhorias estão sendo viabilizadas por meio de emenda do deputado federal Carlos Sampaio (PSDB), a pedido do vereador Melinho (DEM), líder do Governo Lucas Sia (PSD)

A Prefeitura de Artur Nogueira anunciou o início das obras de recapeamento da Rua Rui Barbosa. As melhorias no asfalto e sinalização da via estão sendo viabilizadas por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Carlos Sampaio (PSDB), a pedido do vereador Melinho (DEM), líder do Governo Lucas Sia (PSD). O investimento totaliza R$300 mil.

A Rua Rui Barbosa é uma das principais vias de acesso à região central da cidade, recebendo centenas de pedestres e motoristas todos os dias. Com o desgaste natural do tempo e o grande fluxo de veículos, a pavimentação da rua estava danificada e apresentava buracos, o que comprometia a segurança dos usuários.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destacou a importância do trabalho em conjunto com o Legislativo para atender as demandas da população. “Agradeço ao deputado Carlos Sampaio e ao nosso líder de governo Melinho pela emenda parlamentar que tem possibilitado essa obra tão importante para a nossa cidade. É com união e parceria que vamos continuar avançando em benefício dos nossos munícipes”, ressaltou o chefe do Poder Executivo.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Planejamento, serão recapeados cerca de 3.928,84 m2 na Rua Rui Barbosa e suas adjacências: Rua Boa Vista e a Rua Luiz Spadaro Cropanize.

Mais recapeamentos

Além da Rua Rui Barbosa, a Prefeitura também iniciou nesta semana o recapeamento da Avenida Magdalena Sanseverino Grosso, no Jardim Resek, outra importante via de acesso da cidade. As obras são realizadas a partir de parceria entre a Administração Municipal e o Governo do Estado de São Paulo, com licitação do Detran.

Com o recapeamento dessas duas vias, a Prefeitura de Artur Nogueira reafirma seu compromisso de garantir segurança e qualidade de vida para a população, oferecendo vias mais seguras e confortáveis para os usuários.

Canal da Ouvidoria

O canal da Ouvidoria, disponível no WhatsApp (19) 3827-9710, é uma opção para que os moradores indiquem as ruas que precisam de melhorias, sugiram melhorias e façam reclamações em relação aos serviços oferecidos pela administração pública.

A população pode acompanhar o andamento das obras e outras iniciativas da Prefeitura por meio do site oficial ou nas redes sociais.

