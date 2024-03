Bairro Cruzeiro do Sul recebe mutirão contra a dengue nesta quinta

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, começou nesta semana a vacinação contra a gripe na cidade, dentro da 26ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários. Quem tomou a vacina em 2023 também deve receber a nova dose, pois a vacina é atualizada anualmente.

Nessa fase da campanha, que vai até 31 de maio, são vacinadas crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), além de gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas portadoras de deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e pessoas em situação de rua, entre outras.

A vacinação acontece nas unidades básicas de saúde (UBSs) Florianópolis, Nova Jaguariúna, Fontanella, 12 de Setembro (abertura da sala às 8h), Roseira de Cima e Roseira de Baixo, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, com interrupção no horário de almoço.

Na UBS Florianópolis, há horário estendido na sala de vacina às terças, quartas e sextas-feiras, até as 19h30. Na UBS Nova Jaguariúna, o horário estendido acontece às segundas e quartas-feiras, até as 18h30 e, na UBS 12 de Setembro, o horário estendido é às terças e quintas-feiras, até as 19h. As pessoas devem levar um documento de identidade e a carteira de vacinação.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, “a vacinação contra a influenza é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a gripe e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos, além de reduzir a sobrecarga nos serviços de saúde”.

A vacina é extremamente segura e protege contra os principais vírus da gripe em circulação: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B.

Quem pode tomar a vacina

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)

Gestantes e puérperas

Povos indígenas e quilombolas

Trabalhadores da saúde

Pessoas com 60 anos ou mais

Professores das escolas públicas e privadas

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

Pessoas com deficiência permanente

Profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo

Pessoas em situação de rua

Trabalhadores portuários

Funcionários do sistema prisional

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

População privada de liberdade

