Avião baleia Beluga vai pousar em Viracopos

A reunião foi liderada pelo presidente do Conselho, Gustavo Reis, ao lado do prefeito anfitrião, Fábio Polidoro

O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (CDRMC) reuniu prefeitos e autoridades em Pedreira nesta semana. A reunião teve como uma das principais pautas a Segurança Pública na região, com a palestra do secretário executivo da Polícia Militar, Coronel Álvaro Batista Camilo, seguido pela apresentação do projeto “Modernização do sistema de videomonitoramento da RMC” pelo coordenador da Câmara Temática de Segurança Pública da RMC, Antônio Giron.

“Os prefeitos da RMC estão muito preocupados com a Segurança Pública, por conta do aumento da vulnerabilidade social de uma parcela considerável da população nos municípios e o crescimento do número de pessoas em situação de rua em toda a região”, diz o presidente da RMC e prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

Também estiveram presentes o secretário-executivo da Polícia Militar, coronel Álvaro Batista Camilo, e do diretor-executivo da Agemcamp, Bill Nova Odessa. O objetivo do diálogo foi no sentido de equacionar estes índices, de modo que seja garantida a Segurança Pública em cada município cada região.

O prefeito de Morungaba, Marquinho Oliveira, lembra que o município tem investido continuamente em melhorias do videomonitoramento e em ações voltadas à assistência social – não só se restringindo ao apoio por meio de doações alimentos, roupas e outros itens, mas principalmente na criação de oportunidades para a geração de renda. “Morungaba tem se destacado, por exemplo, no incentivo fiscal para a chegada de mais empresas que possam gerar empregos e na realização cursos voltados à qualificação profissional que se dá na prática por meio de diversas parcerias com o setor privado”, afirma o prefeito.

Convênios e empreendedorismo

Também foram realizadas as apresentações “Manual de Captação de Recursos e Gestão de Convênios” pelo diretor de convênios da Prefeitura Municipal de Campinas, Flavio Emillano, e “Arbitragem na Administração Pública: Vantagens” por Adelmo Emerenciano e Luiz Augusto Baggio, ambos da empresa Baggio e Associados.

Ao final da reunião, foram deliberadas aprovações de propostas dos municípios de Pedreira e Nova Odessa, a aprovação do Manual de Instruções do projeto “RMC Empreendedora” e a aprovação da junção da Câmara Temática de Tecnologia e Inovação à Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico, resultando na Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação.

