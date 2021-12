Autoridades reforçaram a parceria com a PM, nas comemorações do 34º BPM/I

A empresa foi reconhecida por sua ação solidária no combate à pandemia da Covid-19

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do País, acaba de ser reconhecida pelo Governo do Estado de São Paulo por sua ação solidária no combate à Covid-19. Cerimônia realizada na semana passada, no Palácio dos Bandeirantes, reuniu os representantes das empresas homenageadas pelas ações voltadas a reduzir os impactos da pandemia no Estado.

“Estamos felizes com a homenagem. Mas esta ação faz parte do nosso compromisso com a sociedade, principalmente em um momento tão difícil e novo para todos. A Ypê é uma empresa que acredita e investe no País há mais de 70 anos, além de priorizar ações que contribuam para um mundo melhor”, enfatiza Maria Elisa Curcio, diretora Jurídica e Relações Institucionais da Ypê.

O governo criou, no ano passado, o Comitê Empresarial Solidário que já ultrapassou R$2 bilhões em doações para a população mais vulnerável do estado de São Paulo. Desde março de 2020, 314 doadores contribuíram com recursos para serem investidos em saúde, educação, proteção social e ambiental. Foram entregues ainda milhares de cestas básicas para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Foram arrecadados também R$200 milhões para serem utilizados na construção da nova fábrica do Instituto Butantan para a produção da vacina contra o coronavírus, em um esforço coordenado pela InvestSP e pela organização social Comunitas.

Ações da Ypê na pandemia

A prioridade da Ypê na pandemia foi agir rápido para ajudar a sociedade num momento de crise. Havia uma escassez de álcool em gel, até então não produzido pela Ypê.

“Analisamos o cenário e chegamos à conclusão de que, fazendo readequações, poderíamos produzir álcool em gel internamente. Em menos de 72 horas adaptamos com agilidade uma linha de produção na matriz em Amparo para fabricá-lo. Doamos mais de 3,3 milhões de unidades de álcool 70%, entre as versões gel e líquida, cerca de 360 mil itens da marca e mais de 260 toneladas de sabão em barras”, explica Maria Elisa Curcio.

Ela ainda destaca que, ao todo, foram doados R$ 37 milhões em equipamentos hospitalares e itens de limpeza para instituições sociais e comunidades brasileiras, além de contribuição para a construção de usinas de oxigênio no Estado do Amazonas e para a nova fábrica de vacinas do Instituto Butantan, na capital paulista.

Promotora de sólidas iniciativas de responsabilidade socioambiental, a Ypê segue comprometida com a governança para gerar impacto positivo para seu público, sociedade e para o planeta.