Atletas de Morungaba alcançam reconhecimento em campeonato de Jiu-Jitsu

Reunião foi sobre Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

O vice-prefeito da Estância Climática de Morungaba, Luis Fernando Miguel, e a diretora do departamento de Meio Ambiente e Agricultura, Clara Geromel, participaram da reunião do Conselho Deliberativo da Urae-1 (Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário Sudeste 1), conduzida pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, nesta semana.

LEIA TAMBÉM:

O evento teve como pauta principal a votação para a aprovação do novo contrato de concessão da Sabesp, marcando a etapa no processo de desestatização da companhia. Segundo o governador Tarcísio, a aprovação do contrato visa viabilizar a redução da tarifa de água e esgoto, além de assegurar os investimentos necessários para universalizar o saneamento básico até 2029.

“É um importante passo no que diz respeito ao compartilhamento de infraestrutura, à eficiência do sistema, com a reunião de um conselho deliberativo da Urae, que se torna, de fato, um organismo vivo. Agradeço a dedicação de todos, para que pudéssemos firmar um grande contrato e construir um futuro promissor”, afirma o governador.

Além do governador, participaram da reunião outras autoridades estaduais como a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende; prefeitos, representantes da sociedade civil, entre outras autoridades.

Foram aprovadas quatro deliberações e, de acordo com informações do governo do Estado, com a aprovação a desestatização da Sabesp avança e a empresa fica mais próxima da abertura da oferta pública de ações, prevista para acontecer ainda nesse trimestre.

