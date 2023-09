Atletas de Campinas buscam brilhar em casa no Sand Series de Valinhos

Bicampeão e sexto do mundo, espanhol radicado em Campinas desde o fim de 2021 retoma parceria com russo e lidera esquadrão local em busca de títulos. Último Grand Slam do ano acontece entre os dias 11 e 15 de outubro

Um verdadeiro esquadrão campineiro estará em ação em busca de títulos no Super Tour – Sand Series de Valinhos, considerado um dos Grand Slams do esporte, que será disputado no CT Lucas Sousa Na Quadra, entre os dias 11 e 15 de outubro. O evento é o último da série na temporada com premiação de US$50 mil e valiosos 600 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

Um dos destaques é o espanhol Antomi Ramos, ex-número 1 do mundo e atual sexto colocado, que se radicou em Campinas em dezembro de 2021 e que irá retomar parceria com o russo Nikita Burmakin, quarto colocado, após quatro anos”.

Lucas Sousa e Juliana Massaioli me abriram as portas da casa deles do CT Lucas Sousa, e de toda a família e amigos deles. Isso para mim foi o mais importante para ter uma base no Brasil”, contou o atleta que está animado de jogar em casa e voltar a jogar com Burmakin. Ramos que fazer jus ao apelido que tem no circuito mundial de Bruxo. “Tenho boas recordações de jogar com o Nikita, nosso primeiro torneio em 2019 foi nas Ilhas Reunião, fomos campeões e aquela conquista me levou ao topo do ranking . Formamos uma dupla muito boa, que se completava muito bem, ele na esquerda muito rápido e forte e eu na direita fazendo meu trabalho, minhas bruxarias (risos). Espero poder fazer isso no Sand Series em casa”.

O jovem talento Daniel Mola, 16º do ranking e de 20 anos, vem de título no torneio de Palmas (TO) e atuará ao lado do ex-top 10, o italiano Diego Boletinari. “A expectativa é das melhores . Espero fazer um bom campeonato, principalmente em casa”, apontou o atleta que possui oito conquistas na carreira, sendo duas na temporada.

Mais experiente, Hugo Russo, de 28 anos, vem em grande temporada com o 18º lugar, somando cinco vice-campeonatos e mais duas semis em Sand Series em Saarlouis, na Alemanha, e Parnu, na Estônia. Ele jogará com o jovem talento Leonardo Branco, também da região de Campinas.

“Vou engatar uma sequência com o Leo Branco. Expectativas são boas, acredito que estamos vindo em um crescimento de dupla. Não coloco uma meta específica, vamos pensar em fazer o melhor que pudermos. Estou animado. Sem dúvida jogar em casa é algo que agrega muito, estar com a nossa torcida, com nossos alunos, pessoas que nos acompanham mais de perto. Será especial”.

Flavio Arouca, 35º colocado, jogará ao lado do Trator, o paraibano Aírton Rodrigues, e espera surpreender as melhores duplas do mundo. “Expectativa muito grande para esse último Sand Series do ano. E será ainda mais especial por ser em casa, próximo da família, amigos e alunos. Estamos confiantes de que podemos escrever uma boa história na competição, fazendo frente às melhores duplas do mundo”.

No feminino, Isabela Garrido, esposa de Hugo Russo, atual 20ª do mundo, atuará com a experiente carioca Joana Cortez, tetracampeã mundial pelo Brasil, ex-número 1 do mundo, e quer usar a força da torcida para destronar as melhores duplas do mundo como as italianas Giulia Gasparri/Sofia Cimatti, e a brasileira Rafaella Miiller e a venezuelana Patrícia Diaz: “Muito feliz em jogar com a Joana por ser uma jogadora com muita experiência para me passar. Por estar jogando fora da minha posição e ainda com uma canhota me sinto muito empolgada, sempre bom para aprender e se desafiar sair da zona de conforto. Estou muito feliz que jogarei em casa, ter torcida também e por conhecer a areia e condições da arena direção vento e sol)”. Outros fortes nomes locais são o de Lorena Melo que vai atuar ao lado da italiana Julia Trippa e Júlia Nogueira, 12ª do ranking, que jogará com a paranaense Marcela Vita.O Super Tour – Sand

Valinhos será realizado no maior complexo de Beach Tennis do mundo com 40 quadras. A competição foi promovida em relação ao ano passado quando recebeu um evento da categoria BT 400 com premiação de US$35 mil. A competição terá transmissão ao vivo do canal

PlayBT durante todo o evento e do Sportv nas semifinais e finais do masculino e feminino, no sábado, dia 14.Além do torneio profissional, será realizado em paralelo o torneio amador nas categorias A, B e C em Duplas Masculina, Feminina, Dupla Mista e categorias de veteranos. A categoria D (Iniciante), segue com inscrições abertas pelo site do Letzplay. Os ingressos para acompanhar os jogos na quadra central estão se esgotando e podem ser adquiridos pelo site

