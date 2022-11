Atendimento do protocolo da Prefeitura de Jaguariúna é no Poupatempo até dia 21

Apresentação gratuita de Raízes nas Nuvens acontece na próxima quinta-feira, 10, às 19h30, no Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna

Há canções que são como sementes. Brotam poesia, esperança e musicalidade na terra fértil da emoção de cada ouvinte. A lavoura, que transcende, tem colheita certa de notas, melodias e composições de puro encantamento. Tratando-se do duo Luciana Viana e Eddy Andrade o resultado dessa safra criativa se dá com o álbum autoral de canções modernas brasileiras batizado de Raízes nas Nuvens. O show de lançamento do disco acontece na quinta-feira, 10, às 19h30, no Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna. A entrada é franca (os ingressos serão distribuídos uma hora antes da apresentação na bilheteria do teatro).

Contemplado pelo Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo (ProAC), a partir do edital Nº 16/2021 – Música/Gravação, o projeto prevê, além da gravação do álbum, da divulgação de um teaser, da produção de uma live e da promoção de oficinas musicais, a realização de shows de lançamento em três cidades do interior de São Paulo: Jaguariúna, Araras e Campinas.

Quem for ao show ou escutar o álbum perceberá que o diferencial desse duo, influenciado por referências da MPB das décadas de 1960 e 1970, do cancioneiro regional brasileiro e do jazz, reside na somatória das diferentes potencialidades da cantora e compositora Luciana Viana e do músico e arranjador Eddy Andrade (violão, guitarra, baixo fretless e voz).

“Luciana possui uma gama de conhecimentos sobre a canção popular brasileira e o desenvolvimento de letras a partir de textos literários de Guimarães Rosa, além de seu crescente interesse pelas palavras de Ailton Krenak e Davi Copenawa. Já eu possuo experiência sobre as ferramentas de composição e arranjo musical voltadas para a música instrumental brasileira”, destaca Eddy.

Quanto à inspiração para o título do álbum, bem como para as composições, a resposta está justamente nos lugares de origem e na busca por pertencimento e identidade. “Mostra o entendimento de que nossas raízes existem e são diversas, mas não necessariamente estão fincadas em um único lugar. Elas podem vir de diferentes lugares. Isso faz com que as referências quanto a temática, a inspiração e a sonoridade do projeto sejam diversas”, conta Luciana.

E qual mensagem o show deve reverberar no íntimo de cada espectador? Eddy abre a reflexão: “A natureza musical permite uma diversidade de interpretações. Para mim, a mensagem principal está na resistência da cultura e a necessidade de continuamente reiterá-la e expandi-la, não permitindo que a nossa música seja reduzida a alguns ecos de uma cultura pop plastificada e desgastada”, destaca o arranjador.

Luciana leva a palavra para o campo do telúrico. “Trata-se da busca por raízes e por sonhos, demonstrando que eles não estão presos a apenas um só chão, mas que são fluidos, presentes na saudade e nas buscas. Queremos demonstrar que o fincar raízes, por exemplo, também reside nos encontros com as pessoas e não necessariamente nos encontros com lugares!”, avalia a cantora.

O álbum

Sob a direção do renomado pianista André Mehmari, o álbum Raízes nas Nuvens é composto por canções assinadas pela inspiração de Luciana Viana, em parceria com outros dois compositores: Daiane Correa e o próprio Eddy Andrade, que fica a cargo de todos os arranjos. Soma-se a elas a regravação de um clássico da música caipira: Tristeza do Jeca, de Angelino de Oliveira.

Das canções autorais, o duo brinda os ouvintes com Mercúrio (toada), Palavra saudade (ijexá/baião), O que a vida quer da gente (improvisação com viés clássico/romântico), Coragem (chamamé), Jussara (toada), Ybyrá (gênero musical indefinido), Poeira-saudade-poeira (baião), Margem (maracatu), Depois desse Rio (bossa nova) e Rastro de nuvem (rock mineiro).

Gravado em Campinas e São Paulo, o disco do duo, que tem a banda de base formada por Cecília Collaço (bateria), Gabriel Peregrino (percussão e voz) e Henrique Simas (baixo acústico e elétrico), conta com as participações especiais de André Mehmari (piano, sintetizadores e marimba), Teco Cardoso (flautas e saxofone), Carol Panesi (violino), Edu Guimarães (sanfona), Domingos de Salvi (viola caipira), Lucas Andrade (guitarra), Klesley Brandão (flugelhorn), além das cantoras Ana Lis Marum e Luisa Meirelles (voz).

“Esse encontro representa uma parceria muito produtiva, amigável e de grandes trocas, resultando em um álbum que traz canções modernas de muita originalidade e que fazem referência e reverência às origens, às raízes e às tradições”, pontua André. Não por acaso, “o destaque do projeto fica justamente no encontro de uma coletividade muito forte”.

A divulgação

Além das cópias físicas, o álbum Raízes nas Nuvens será disponibilizado gratuitamente, a partir de 24 de novembro, nos principais agregadores de podcast, entre os quais o Spotify e o Apple Music.

