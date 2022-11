Jaguariúna recebe carreta da mamografia de 08 a 19 de novembro

Evento que começou neste sábado, 05, consolida a rota gastronômica no município e atrai pelo menu inspirado nos países da Copa; ao todo, 22 estabelecimentos participam do festival

O 2º Festival Gastronômico de Jaguariúna – 68 Anos de História e Sabor começou no sábado, 05, e tem como tema “Copa do Mundo”. Ao todo, entre restaurantes, bares, cafeterias, padarias, lanchonetes e sorveterias, serão 22 estabelecimentos participantes. Além de oferecer um menu variado, com valores entre R$30 e R$100, tanto no almoço quanto no jantar, a rota gastronômica foi planejada para que o visitante da região desfrute de um passeio turístico pela cidade no clima do principal campeonato mundial de futebol.

Até o dia 20/11, todos os estabelecimentos que participam da 2ª edição do Festival Gastronômico de Jaguariúna vão servir pratos inspirados na Copa do Mundo do Qatar, que conta este ano com 32 países representados pelas seleções de futebol.

Como porta de entrada para o Circuito das Águas, Jaguariúna atrai um grande número de visitantes, especialmente aos finais de semana. Com o evento organizado pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura (Setuc) e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), a cidade consolida uma rota gastronômica em um dos municípios de maior vocação para atividades turísticas na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Segundo a secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna, Maria das Graças Hansen Albaran Santos, a 2ª edição do Festival Gastronômico entra no clima da Copa do Mundo. “Com os cardápios que vamos apresentar, queremos que o visitante da região aproveite o que há de melhor em nossa gastronomia em um ambiente agradável e com o alto astral trazido pelas seleções de futebol”, afirma.

Confira a lista completa dos estabelecimentos participantes e o menu do 2º Festival Gastronômico de Jaguariúna – 68 Anos de História e Sabor:

– Açaí Fruta Bella – Milk Brasil

– Aldeola – Brasileirinho

– Amarena Doceria – World Cup Velvet

– Bar Sertão Praiano – Bola da Copa do Mundo

– Botequim da estação – Torcere Dal Divano

– Donuts Dai – Donut Hexa

– Eskimo Sorvetes e Açaí – Combo Copalitano, Combo Ituzinho a Copa e Combo Brasileirinho

– Firenze Sorveteria – Super Taça Brasil

– IceMousse Sorveteria – Taça Vai Brasil

– Lisboa Restaurants – St. Peter à Brasileira

– Natureba Açaí e Sucos – Combo Açaí Brasil

– Padaria e Lanchonete Dom Bosco – Brasil Hexa

– Paletas Mexicanas Los Patos – Combo o México Para o Brasil

– Pizzaria Mingui & Aliche – Pizza do Hexa

– Pizzaria Vicenzo – Batata Recheada Catar e Pizza Catar

– Raiz Amarela (Produtos naturais de cúrcuma) – Kit Hexa Saudável

– Restaurante Trattoria Roverbella – Tagliateli Calcio Brasile

– Ristorantino – CR7

– Sô Raiz – Fritas Raiz – Estados Unidos e Pamonha Bruleé Brasil

– Stockyards – Brisket Brasil

– Villa Maria Bar & Grill – Joelho Campeão

– YummY Gastronomia – Hexa Campeão

