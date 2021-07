Artur Nogueira vacina pessoas de 30 e 31 anos sem comorbidades contra a Covid-19

Carlos Eduardo Soares ostenta título de master chefe e há 42 anos viaja o mundo para cozinhar

O chefe de cozinha Carlos Eduardo Soares, de 61 anos, representa Artur Nogueira em mais uma de suas viagens pelo mundo. Com a bandeira do município nogueirense em destaque no avental, Carlos ministrará duas aulas práticas no Gourmetour 2021, sediado em Zacatecas, no México.

O evento gastronômico acontece de 10 a 12 de agosto, e é organizado pela União Latino-Americana de Instituições de Ensino Superior (Ulades). “Quem vai sediar esse evento é a Universidade de Vera Cruz (Universidad de la Vera-Cruz), a segunda maior faculdade privada do México, e a quarta maior da América Latina. É um prazer poder levar a bandeira de Artur Nogueira para hastear junto a da Brasil no evento e durante as minhas aulas”, diz.

O prefeito Lucas Sia (PSD) agradece a homenagem. “Tenho certeza que nossos munícipes se sentirão extremamente lisonjeados em serem representados em um evento tão importante como esse. Nossa gestão se preocupa em enaltecer a gastronomia local, através de iniciativas como o 1º Festival Gastronômico, e fica feliz em saber que o nome de nossa cidade será levado para fora do país e auxiliará para o fomento do turismo e gastronomia de outra cidade (Zacatecas)”.

O evento

Carlos explica que, a cada edição, o evento seleciona um tema, sendo que o cardápio deve atender às características da temática escolhida. Este ano, o assunto do Gourmetour é relacionado à comida saudável e seu reaproveitamento. Segundo Carlos, a ideia é alertar a sociedade de que pessoas do mundo têm passado fome enquanto o lixo gastronômico tem crescido.

“Esse ano, nós temos que quebrar a cabeça e fazer receitas que sejam reaproveitadas. Repare no final de uma feira livre a quantidade de alimentos descartados sem que haja um reaproveitamento, sendo que 1/3 de todo alimento produzido é desperdiçado. Se eu faço parte do problema, faço parte também da solução”, frisa.

O chefe ainda explica que o evento não é competitivo, já que ele foi convidado pela Ulades para ministrar palestras e compartilhar experiências. “A grande maioria que participará do evento, assim como eu, tem o título oficial de master chefe – título máximo dentro do universo da gastronomia”, comenta.

Além de fomentar o turismo e renda na cidade de Zacatecas, o Gourmetour auxiliará causas sociais. “No último dia é feito um jantar de gala, e os lucros obtidos no evento são revertidos para causas sociais. Normalmente, as doações são feitas para hospitais do câncer, e esse ano acredito que seja voltado a algo para sanar a fome”.

Pelo mundo

Há 42 anos na profissão, ele ostenta o título de master chefe e acumula prêmios em vários lugares do mundo, dentre eles o Brasil, Israel, Coreia do Sul, Portugal, India (Dehradun), Venezuela, Polônia, Chipre, Malásia e Austria. Carlos também foi jurado internacional da “Gastro World Master Chefs Competition Young Cooks Association of Denisli”, sediada na Turquia, em 2019.

“Viajei praticamente o mundo todo trabalhando. Representei o Brasil nas Olimpíadas de Sóchi, na Rússia, e todos os anos a gente faz muitas viagens a convite de universidades, onde os chefes dos continentes dão aulas para alunos de vários lugares do mundo que se inscrevem no Gourmetour”.

Carlos é especialista no segmento Street Food desde 2001, e considerado pioneiro em feiras gastronômicas noturnas. Quando ele não está viajando o mundo, ele se diverte em feiras de ruas com a família. “Meus filhos fazem feira de rua aqui no interior de São Paulo e, como eu trabalho 99% fora, está tudo parado e eu fico com eles dando uma força – ensinando e aprendendo”, diz.

E, além de acumular títulos, os olhos de Carlos brilham quando ele veste o avental branco, chapéu de chefe, e faz aquilo que nasceu para fazer. “Eu sou apaixonado por isso, quem me conhece sabe como eu sou com gastronomia”.