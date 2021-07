Artur Nogueira inicia vacinação contra Covid-19 em pessoas de 39 e 38 anos sem comorbidades

Imunização ocorre na sala de vacina do Espaço Mãe e Filho, mediante agendamento, e no sistema drive-thru na UBS do Conservani (livre demanda)

Artur Nogueira conta com sistema drive-thru para a aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas de 40 anos sem comorbidades nesta segunda-feira, 05. O horário da imunização é das 9h às 11h e das 13h às 14h, em uma tenda instalada em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) Terezinha Vicensotti, no Jardim Conservani.



Mesmo aqueles moradores que não possuem carro, podem comparecer à tenda do Jardim Conservani, que atua sob livre demanda. A vacinação também ocorre na sala de vacina do Espaço Mãe e Filho, no Jardim Planalto, mediante a agendamento.

Hoje, as doses também estão disponíveis para as pessoas de 42 e 41 anos sem comorbidades – já autorizados a se vacinar.



Como agendar

Vale lembrar que para receber a vacina no sistema drive-thru ou a aplicação da 2ª dose, não é necessário agendamento. No entanto, a aplicação da 1ª dose na sala de vacina do Espaço Mãe e Filho requer agendamento prévio, que pode ser realizado pelo telefone (19) 3877-3751.



Uma vez feito, o pré-cadastro no site Vacina Já (https://vacinaja.sp.gov.br/) garante uma economia de até 90% no atendimento de cada pessoa apta a se vacinar. O preenchimento do formulário não é obrigatório e não funciona como agendamento, mas contribui para evitar filas nos postos de vacinação.



No dia da vacina, além dos comprovantes das comorbidades, se fará necessária a apresentação do Registro Geral (RG), comprovante de residência, CPF, e, principalmente, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).