“Arborização + segura”: CPFL e Prefeitura de Morungaba iniciam nova etapa do programa

O palco do Teatro Municipal Fioravante Frare brilhou na noite de sábado, 04, com o espetáculo “Ópera do Carnaval” do Coletivo “Kizomba Pra Preto”.Atores, dançarinos e músicos contaram a história da origem do samba desde os africanos escravizados no Brasil, passando pela Bahia, pelo Rio de Janeiro e por São Paulo até a formação das escolas de samba.

Em 90 minutos de peça, a plateia se emocionou com a história e se divertiu com toda a trilha sonora tocada ao vivo pelo elenco musical – como em uma ópera. Muito aplaudida a apresentação terminou com seus 40 atores no palco em uma grande festa exaltando a maior manifestação artística do Brasil que é o samba.

O Circuito Cult SP é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte. A correalização é da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, por meio do Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

