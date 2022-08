Evento será gratuito e acontece no escritório da Ambev CSC, unidade localizada em Jaguariúna. Além das rodas de conversas, os participantes poderão participar de tour pela fábrica

Ambev realiza PCDay – Um dia marcado pela inclusão, diversidade e a cultura da Ambev. Assim será o PCDay, evento presencial que tem o objetivo principal de evidenciar os valores da companhia e apresentar como as agendas têm espaço e atenção dentro dos times, além de promover direito à empregabilidade, conectando os participantes às vagas disponibilizadas pela companhia.

Agendado para acontecer no dia 20 de agosto, das 9 às 12 horas, o encontro será realizado na Ambev CSC, unidade localizada em Jaguariúna, interior de São Paulo, e tem como o foco dialogar sobre a presença de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho e como a companhia está preparada para incluir e empoderar profissionalmente essas pessoas.

A programação conta com rodas de conversa com representantes dos times de Diversidade e Inclusão da Ambev, palestras, visitas guiadas pelo escritório e oportunidade de inserção dos participantes no quadro de colaboradores da empresa, de acordo com a disponibilidade de vagas e o perfil dos interessados.

Para garantir ainda mais interação, o colaborador PCD, Lucas Silva Lopes, há 2 anos integrante do time de Jurídico da Ambev CSC, terá momento de fala e diz o quanto trabalhar na Ambev tem lhe proporcionado grandes realizações pessoais e profissionais.

LEIA TAMBÉM:

“Encontrei um espaço, por conta do meu time e pares, com uma mega abertura para construção de um ambiente inclusivo e que me ajudou a entender que também tenho direito e potencial para sonhar grande.

Estamos avançando nas pautas de reconhecimento e remoção de barreiras para entender que há múltiplas formas de se fazer existir no mundo, de fazer as coisas e que todas elas são válidas. Afinal, um belo brinde só é possível quando você tem muitas pessoas e diversidade para compartilhar”, comenta Lucas.

Ambev realiza PCDay – Um dia marcado pela inclusão, diversidade e a cultura da Ambev. Assim será o PCDay

“Aqui na Ambev, valorizamos a diversidade e buscamos quem sonha grande e enxerga a inclusão como fator crucial para uma entrega de excelência. Por isso, preparamos esse evento especial para as pessoas com deficiência conhecerem mais da nossa jornada e das possibilidades de fazer parte do nosso time.

O PCDay será um encontro de muita troca e crescimento compartilhado, assim como é toda a jornada de trabalho desenvolvida pela Ambev”, afirma Carina Surge, Diretora do CSC Ambev.

O evento será 100% acessível, com tradução simultânea em libras e a companhia irá providenciar transporte saindo de diferentes pontos da região e cidades vizinhas, para oportunizar a participação das pessoas interessadas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas online até o dia 19 de agosto, pelo link.

Serviço

Evento: PCDayOnde: Ambev CSC – Jaguariúna

Quando: 20 de agosto, das 9 às 12 horas

Realização: Ambev

Para mais informações, basta acessar o link de inscrição clicando aqui

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui