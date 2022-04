Após dois anos afastada, Dulce María volta aos palcos para se apresentar com espanhol Beret

Rock estava no palco para anunciar o vencedor do prêmio de melhor documentário

Will Smith dá soco em Chris Rock – Will Smith protagonizou um dos momentos mais marcantes do Oscar 2022 ao dar um soco em Chris Rock ao vivo durante a cerimônia de entrega das estatuetas, neste domingo (27). Responsável por apresentar uma das categorias, o comediante fez uma piada com Jada Pinkett Smith, mulher do astro de Um Maluco no Pedaço (1990-1996) –ele ficou revoltado e se desculpou durante seu discurso ao ganhar o prêmio de melhor ator.

Will Smith dá soco em Chris Rock após piada com Jada

Rock estava no palco para anunciar o vencedor do prêmio de melhor documentário. Ele fez piadas com outros atores, como Denzel Washington e o próprio Will Smith. Em certo momento, o comediante se direcionou a Jada, que raspou os cabelos e compareceu ao Oscar careca.

Will Smith dá soco em Chris Rock após piada com Jada

“Jada tinha que fazer G.I. Jane 2. Mal posso esperar para assistir”, disse, ao citar a atriz, que já falou publicamente sobre sua doença autoimune. G.I. Jane é o filme de 1997, em que Demi Moore aparece careca.

Mulher de Will Smith

Jada havia comentado sobre a doença em um episódio de seu programa de bate-papo no Facebook. Ela tem alopecia , que pode causar a queda dos pelos em diversas áreas do corpo:

Eu tenho tido problemas com queda de cabelo. E foi aterrorizante quando começou. Eu estava tipo, ‘Oh meu Deus, estou ficando careca?’. Foi uma daquelas vezes na minha vida em que eu estava literalmente tremendo de medo. É por isso que eu corto meu cabelo e continuo a cortá-lo.

Will Smith dá soco em Chris Rock – Tapa em Chris Rock

Clique aqui e veja o vídeo

No momento da piada, Jada fez uma expressão de quem havia ficado incomodada. Segundos depois, Will Smith se levantou e subiu no palco em direção ao apresentador. Em momento que parecia encenado, o ator deu um soco no comediante e retornou à sua mesa.

“Jada tinha que fazer G.I. Jane 2. Mal posso esperar para assistir”, disse, ao citar a atriz, que já falou publicamente sobre sua doença autoimune. G.I. Jane é o filme de 1997, em que Demi Moore aparece careca.

“Uau, Will Smith acabou de me dar uma surra”, falou Rock, completamente em choque. Já sentado, ele disparou aos berros: “Deixe o nome da minha mulher longe da porra da sua boca”, repetindo a mensagem após o comediante tentar se defender.

O que aconteceu nos bastidores?

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Inicialmente, quem estava assistindo à cerimônia ficou na dúvida: o soco/tapa foi verdadeiro ou uma encenação? Quando a cerimônia foi para o intervalo, as pessoas presentes no Teatro Dolby, em Los Angeles, viram Denzel Washington se aproximar de Will. Em seu discurso, Smith revelou o que o colega lhe disse: “No seu momento mais alto, tenha cuidado, é quando o diabo vem para você”.

Segundo o site da revista Variety, Meredith O. Sullivan, agente do astro, também falou com ele algumas vezes após o soco. Produtor do Oscar, Will Packer também passou na mesa do astro antes de ele ser anunciado como melhor ator por seu papel em King Richards.

O repórter Steven McIntosh, da BBC, relatou como foi a reação dos jornalistas nos bastidores: “Houve uma reação chocada dos jornalistas ao encontro de Smith com Rock. Repórteres estavam participando de uma coletiva de imprensa, com os vencedores que aparecem depois de entregar seus discursos. Mas a atenção de repente se voltou para nossas telas suspensas e para o que estava acontecendo na cerimônia, quando ficou claro que algo sério estava começando”.

Discurso e pedido de desculpa

Em seu discurso ao vencer o Oscar, o primeiro dele na carreira, Will chorou em sinal de gratidão pela estatueta e confessou que o soco não era uma encenação. Ele pediu desculpa para Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood e aos colegas pelo comportamento que teve –Chris Rock não foi citado:

Quero me desculpar com a Academia. Quero pedir desculpas a todos os meus colegas indicados. Este é um momento lindo e não estou chorando por ganhar um prêmio. Não se trata de ganhar um prêmio para mim. É sobre ser capaz de iluminar todas as pessoas. A arte imita a vida. Pareço o pai maluco, assim como disseram sobre Richard Williams [papel que ele interpretou no filme. Mas o amor vai fazer você fazer coisas loucas.

Caso de polícia?

Chris Rock se recusou a registrar um boletim de ocorrência contra Will. “Entidades da Polícia de Los Angeles estão cientes de um incidente entre dois indivíduos durante o programa do Oscar. O incidente envolveu um indivíduo batendo em outro. O indivíduo envolvido se recusou a registrar um boletim de ocorrência. Se a parte envolvida desejar um relatório policial em uma data posterior, a polícia estará disponível”, informou Departamento de Polícia de Los Angeles à Variety.

Leia sobre Engenheiro Coelho, clique aqui

Já Academia soltou a seguinte nota: “A Academia não tolera violência de qualquer forma. Hoje à noite tivemos o prazer de celebrar nossos vencedores do 94º Oscar, que merecem este momento de reconhecimento de seus colegas e amantes do cinema em todo o mundo”.

Veja a lista dos ganhadores, clique aqui