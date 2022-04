“Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore” divide críticos no Rotten Tomatoes

Vanderlei Tenório

Apesar de “Os Segredos de Dumbledore” conseguir uma pontuação no Tomatometer melhor do que seu antecessor “Os Crimes de Grindelwald” (2018), muitos críticos ainda não ficaram impressionados com a obra de David Yates. Falando por muitos dos críticos que não amaram o filme, a Entertainment Weekly declarou que “a terceira vez não é exatamente o charme”.

Em números, a série “Harry Potter” é inegavelmente uma das franquias cinematográficas mais queridas de todos os tempos. Assim, qualquer filme relacionado à série enfrentará intenso escrutínio por críticos e fãs.

A franquia “Harry Potter” reúne nove filmes e supera as cifras de outras sagas, como Star Wars, James Bond e O Senhor dos Anéis. Com bilheteria de US$ 8,5 bilhões, só perde para o Universo Cinematográfico da Marvel, que, por ora, agrega 27 longas. Ao todo, a saga atraiu 14 indicações ao Oscar, sempre em categorias técnicas, como trilha sonora, direção de arte e efeitos visuais. O primeiro prêmio só veio em 2017 com o troféu de melhor figurino para “Animais Fantásticos e Onde Habitam”.

Nesse aspecto, o primeiro filme da prequela, “Animais Fantásticos e Onde Habitam”, de 2016, se saiu muito bem com os críticos, ganhando uma pontuação de 74% no Tomatometer no Rotten Tomatoes. No entanto, o filme seguinte, “Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald” não chegou nem perto de alcançar o mesmo tipo de sucesso com os espectadores – ele detém apenas 36% de pontuação no Tomatometer.

Mas Tenório, então, como o próximo “Os Segredos de Dumbledore” se compara aos seus antecessores quando se trata de consenso crítico? Bem, em números, o terceiro filme da quintologia cai bem no meio com uma pontuação de 62% no Tomatometer. Porém, convém comentar que é muito cedo para um veredicto final, pois parece que os críticos estão seriamente divididos sobre os méritos do novo filme da prequela.

Em meio a tudo isso, a Gazeta reuniu as principais críticas até o momento:

Kate Erbland, do IndieWire, escreveu que o filme oferece “uma mistura pesada e inquietante de temas adultos e caprichos infantis, ainda mais inescrutável por muitas subtramas, muitos personagens e um tom que muda descontroladamente. fora de curso em todas as curvas possíveis.” Erbland acrescenta que a série ainda não conseguiu “casar efetivamente seus fios díspares”.

Enquanto isso, Charles Bramesco da Polygon primeiro sugere que a série deveria ter terminado após o último filme antes de apontar que Newt – que começou a série como protagonista – dificilmente parece entrelaçado no enredo aqui. Observando que seu extravio prejudica o filme como um todo, Bramesco escreveu: “A busca complicada e anticlimática de Newt para garantir e entregar sua preciosa carga carece da curiosidade encantada que deu ao primeiro ‘Animais Fantásticos’ um impulso muito necessário no charme”.

Finalmente, em uma crítica contundente, Siddhant Adlakha do IGN escreveu: “Há mais duas entradas planejadas, mas terminar o spinoff de ‘Harry Potter’ aqui seria uma misericórdia. Não há nada fantástico no novo filme. A história é monótona. Os personagens são mais maçantes.”

Críticas positivas:

Mesmo que a Entertainment Weekly tenha sugerido que o filme falhou, a escritora Leah Greenblatt ainda foi uma das críticas a encontrar alguns méritos – ela concluiu na nota que “Os Segredos de Dumbledore” é um grande passo em relação ao seu antecessor, considerando-o “mais ágil”. e mais doce e coeso em seu enredo.” Greenblatt também observou que o elenco, porque eles estão “menos presos em uma névoa de simbolismo e subtramas semiformados”, recebem mais espaço para explorar realisticamente as apostas que seus personagens enfrentam.

Além disso, sobre o assunto da atuação, Peter Debruge da Variety observou que Mads Mikkelson é mais adequado para o personagem de Gellert Grindelwald do que Johnny Depp, que interpretou o personagem no filme anterior. (Depp saiu da franquia depois de perder um caso de difamação sobre comportamento abusivo contra sua ex-esposa Amber Heard, conforme relatado pela EW).

Debruge escreveu que Mikkelson oferece uma “veia mais fundamentada, menos caricaturalmente ameaçadora”. Debruge também se juntou a Greenblatt ao abordar as maneiras pelas quais o novo filme é superior ao que veio antes dele, escrevendo que o roteiro é “muito mais focado” e “mais fácil de seguir” do que o último.

Em uma das críticas mais positivas – 4 de 5 estrelas – Linda Marric do The Jewish Chronicle chamou de “bem-vindo retorno à forma” e elogiou especialmente as performances de Law e Mikkelson. Marric continuou: “Yates, Rowling e Kloves nos deram uma história envolvente repleta de algumas sequências de ação engraçadas, sinceras e emocionantes”.

No Brasil, “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore” estreia nesta quinta, 14.