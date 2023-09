Apesar de aumento de 20% no consumo de água, Saean garante abastecimento em Artur Nogueira

Ao contrário de cidades vizinhas, município não sofreu com falta de água; Ações de conscientização foram essenciais pontua autarquia

Devido à forte onda de calor, Artur Nogueira aumentou o consumo de água em 20% nos últimos 30 dias. Graças ao trabalho incansável do Serviço de Água e Esgoto (Saean), o município não teve o abastecimento interrompido, como ocorreu em outras cidades da região.

De acordo com dados divulgados pela autarquia, entre agosto e setembro de 2023, os reservatórios dos bairros Planalto e Sacilotto 2 foram os que mais registraram aumento – 81% e 21,71%, respectivamente.

Devido à realidade, o Saean tem apostado em campanhas educativas durante os últimos dois anos a fim de que, no período de estiagem, a população continue recebendo água nas torneiras. “Estamos colhendo os frutos de um bom planejamento”, destaca o prefeito Lucas Sia (PSD).

Sia também diz que o abastecimento de Artur Nogueira se destaca em relação às cidades vizinhas, porque o Saean investe em medidas preventivas e os moradores, até o momento, seguem conscientes no uso desse riquíssimo recurso hídrico.

Multa para desperdício

A autarquia está tomando medidas importantes para garantir que a água seja utilizada de forma consciente e responsável.

A fiscalização está em vigor para identificar casos de desperdício, e aqueles que forem encontrados em desacordo com as diretrizes estabelecidas pela lei n° 3.552 estão sujeitos a multas.

De acordo com a presidente do Saean, Gabriela Montoya, a onda de calor dos últimos dias está diretamente relacionada com o consumo maior de água. “Estamos trabalhando para atender às necessidades dos moradores, no entanto, é crucial que todos economizem, especialmente durante esse período de escassez hídrica”, frisa.

É importante ressaltar, que está proibido utilizar água tratada para lavagem de calçadas, quintais, carros e outros fins desnecessários. O descumprimento acarretará em multa que pode ser dobrada em casos de reincidência.

Os agentes do Saean estão autorizados a fiscalizar e multar quem descumprir as determinações.

Atitudes que fazem a diferença

O Saean ressalta que pequenas atitudes podem colaborar com preservação dos recursos hídricos e economizar na conta de água. Confira abaixo algumas dicas para usar a água com responsabilidade:

Não deixe a torneira aberta enquanto lava a louça ou a roupa;

Evite banhos longos e procure se ensaboar com o chuveiro desligado;

Feche a torneira ao escovar os dentes;

Opte por vassoura e balde para lavar o quintal;

Use o regador para molhar as plantas nos horários de menos incidência de sol;

Coloque o máximo de roupas na máquina a cada lavagem;

Regule as válvulas de descarga;

Fique de olho em vazamentos e torneiras pingando.

