Amparo vence rodada dupla na abertura da Copa Jaguariúna

Amparo está entre as cidades que mais investem em turismo no interior do Estado de São Paulo. Nos últimos meses foram destinados cerca de R$18 milhões em um complexo que envolve obras e ações culturais que visam reativar o turismo da região.

Com mais de 72 mil habitantes, o município se destaca nos setores da indústria, agronegócio, e agora, aposta no turismo como uma fonte importante de receita para a população.

A Prefeitura Municipal informou que grande parte do valor investido são recursos do Governo do Estado e emendas parlamentares, destinados para obras finalizadas e em andamento, como as revitalizações do Centro Gastronômico Italiano, da Ponte Vecchio, do Mercado Municipal, do Parque Chico Mendes, da Feira do Produtor, das fontes da Praça Pádua Salles e Praça Matriz.

Nos projetos turísticos também foram incluídas as construções da rua coberta no Centro histórico, da nova Rotatória do Café que abrigará um acervo de seis estátuas alusivas aos imigrantes que atuavam nas lavouras de café, do letreiro do Morro do Cristo, da nova feira de artesanato, cinco rotatórias com monumentos retratando a história da cidade, do teleférico, além da conclusão do Parque das Águas.

Com ações de parcerias público privadas, a cidade espera atrair turistas para conhecer seus casarões históricos e seu centro gastronômico, que funcionarão como um funil, canalizando o turismo para vários bairros e distritos de Amparo. A expectativa é que o aumento no movimento turístico possa gerar oportunidades de empregos e salários que serão gastos na cidade, assim como, mais impostos, taxas e alvarás, fortalecendo o comércio do município.

A realização de eventos turísticos e culturais tem gerado retornos financeiros para área hoteleira, prestadores de serviços de alimentação, postos de combustíveis, entre outros. Um exemplo é o último Festival de Inverno realizado no ano de 2022, que injetou mais de R$20 milhões na economia local, gerando 540 empregos diretos e indiretos, segundo dados da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Amparo.

O Carnaval deste ano, também realizado pelo município, conquistou o recorde de público com a presença de 190 mil pessoas. Durante os cinco dias de evento não foram registradas ocorrências policiais e o retorno para os comerciantes e rede hoteleira foi estimado em R$20 milhões, demonstrando o potencial do turismo como atividade econômica.

Além disso, a cidade também tem apostado em iniciativas para promover o turismo sustentável, como a preservação de áreas naturais e o incentivo ao turismo rural. Essas ações não só ajudam a proteger o meio ambiente, como também atraem turistas que buscam experiências autênticas e contato com a natureza.

