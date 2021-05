Amparo tem Processo Seletivo para Técnico de Enfermagem

Em quase dois meses de funcionamento, o Hospital de Campanha de Amparo nunca esteve com a ocupação dos leitos tão alta quanto na última semana. Nos últimos 5 dias, os 16 leitos de enfermaria do Hospital de Campanha atingiram mais de 80% da capacidade todos os dias. Na UTI, dos quatro leitos do hospital, três estão ocupados.

De acordo com o boletim da Covid-19 de segunda-feira, 24, os hospitais Beneficência Portuguesa e Santa Casa Anna Cintra registraram 100% na ocupação dos leitos de UTI, o que significa que, em leitos de UTI, há apenas a vaga do Hospital de Campanha em toda a cidade de Amparo.

Se o Hospital de Campanha não tivesse sido construído, a Santa Casa Anna Cintra estaria hoje com ocupação de UTI em 120% e da enfermaria em 200%, o que causaria um colapso no sistema de saúde de Amparo, originando filas e demandas reprimidas na espera por leitos nos hospitais.

As enfermarias dos três hospitais também estão com alta ocupação, registrando capacidades acima de 80% todos os dias da última semana.

Mesmo com a abertura do Hospital de Campanha com 16 leitos de enfermaria e 4 leitos de UTI, Amparo enfrenta uma tendência de alta na ocupação de leitos, o que representa o crescimento acelerado no número de casos de Covid-19 na cidade. Nas próximas semanas, toda a população deve ficar alerta, sair de casa apenas para atividades essenciais, usar máscara e manter o distanciamento social.