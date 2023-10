Amparo tem medalhistas nos Jogos Abertos do Interio

Campanha tem foco voltado a crianças de 0 a adolescentes de 14 anos, 11 meses e 29 dias

Amparo também aderiu ao Movimento Nacional pela Vacinação, que tem por objetivo a atualização do calendário vacinal, evitando a reintrodução de doenças já eliminadas no Brasil diante da queda das coberturas vacinais registrada nos últimos anos.

As vacinas estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde. Em Amparo, são 16 unidades abertas das 8h30 às 15h30 para a atualização das cadernetas de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias.

No sábado, 7 de outubro, as unidades de Saúde do São Dimas, Camanducaia e Centro estarão abertas das 8 às 13 horas para o Dia D de Multivacinação.

Nos últimos anos, a nível Brasil, a vacinação teve queda nos índices de cobertura vacinal. O alerta se deu, ainda, pelo risco de reintrodução da poliomielite, doença que foi notificada em março deste ano no Peru, em região de fronteira. Desde 2016, o Brasil consta na lista da Organização Mundial da Saúde (OMS) como local de risco muito alto para a reintrodução da doença.

Em São Paulo, que também iniciou a campanha hoje, 2, o Estado é o terceiro da região Sudeste a receber esta etapa da multivacinação. A cobertura vacinal contra a pólio ficou em 77% no ano passado. Para a BCG, que protege as crianças contra a tuberculose, a cobertura foi de 82%. Já a cobertura contra a febre amarela no estado ficou em 64%.

Foram destinados R$20,5 milhões para as ações de multivacinação nos municípios paulistas. Confira o calendário de vacinas em https://bvsms.saude.gov.br/vacinacao/

HPV

Outra frente é a vacinação do HPV, terceira causa de mortes prematuras femininas no Brasil, o câncer do colo do útero é causado por alguns tipos Papilomavírus Humano (HPV) e, em muitos casos, não evolui, mas alterações celulares podem ocasionar a doença. Em São Paulo, a estimativa de novos casos do câncer do colo de útero, em 2023, é de mais de 2,5 mil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA).

A vacinação está aberta para meninos e meninas a partir dos 9 anos de idade. O papilomavírus humano (HPV) é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo e está associado a 80% dos casos de câncer do colo do útero e a mais da metade dos casos de câncer na vulva, pênis, ânus e orofaringe. Além disso, 90% das verrugas genitais são provocadas pelo HPV.

A vacina HVP quadrivalente, disponibilizada pelo SUS, previne contra as principais complicações.

O Movimento Nacional pela Vacinação, lançado em fevereiro deste ano pelo Ministério da Saúde, tem o objetivo de retomar a confiança da população brasileira nas vacinas e da cultura de vacinação do país. A iniciativa é considerada um grande movimento, com diversos atores da sociedade. A ação inclui vacinação contra a Covid-19 e outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação em várias etapas ao longo de 2023, incluindo a multivacinação de crianças e adolescentes.

