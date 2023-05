“Amparo In Concert” e Sesi trazem Maestro João Carlos Martins em homenagem ao Dia das Mães

A Prefeitura da Estância de Amparo, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza entre os dias 11 e 14 de maio o “Amparo In Concert: Um espetáculo para todas as mães”, no palco da Praça Pádua Salles. O evento, em homenagem ao Dia das Mães, abre as atrações com a Orquestra Bachiana e o Maestro João Carlos Martins, na quinta-feira, com apoio do Sesi. A programação completa contará ainda com apresentações das bandas sinfônicas das Escolas das Artes de Amparo, Itapira e Jaguariúna. Todas as atrações são gratuitas e começam a partir das 20h.

Na quinta-feira, 11, a partir das 20h, sobe ao palco Hugo Baradel, na Praça Pádua Salles, a Orquestra Bachiana e o Maestro João Carlos Martins. Também haverá praça de alimentação e área infantil para as crianças durante todos os eventos.

Na sexta-feira, 12, a apresentação também começa a partir das 20h com a Banda Sinfônica da Casa das Artes de Itapira.

No sábado, 13, a homenagem será por conta da Banda Municipal Maestro Paulo de Moraes Penteado – Banda Sinfônica, de Jaguariúna, também às 20h.

Já no Dia das Mães, domingo, dia 14, a Secretaria de Cultura e Turismo irá inaugurar a Fonte da Praça, às 19h, seguida da apresentação da Banda Sinfônica da Escola das Artes da Estância de Amparo, às 20h.

