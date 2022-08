Amigos do Carro Antigo em Cosmópolis

Projeto Boquinha – Com o início das aulas do segundo semestre na rede municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Núcleo de Educação em Saúde (NUESA), retomou as ações do Projeto Boquinha.

No ‘Boquinha’, são realizadas atividades terapêuticas no Ensino Infantil e Fundamental.

Os trabalhos terapêuticos envolvem higienização bucal, com técnica de uso do fio dental e de escovação, além da aplicação de flúor.

Também são realizadas com as crianças do Ensino Infantil e 1° ano do Ensino Fundamental l, higienização nasal para incentivar uma boa respiração, o que é muito importante para o desenvolvimento da boca e da face.

Nas atividades, as crianças recebem uma escova e um creme dental.

O Projeto Boquinha atende todas as crianças do Ensino Infantil e do Ensino Fundamental I da Rede de Educação Municipal há 30 anos em Cosmópolis.

