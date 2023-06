Ambev se une ao Sebrae e Abrasel para oferecer capacitação gratuita para 800 mil pequenos e médios empreendedores

O BEES, plataforma digital que cria pontes entre indústria e clientes, vai oferecer treinamentos e especializações para todos pontos de venda que fazem parte do ecossistema Ambev

Para ajudar a impulsionar o negócio de pequenos e médios empreendedores donos e donas de bares e restaurantes, o BEES, plataforma digital da Ambev para o B2B, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) oferece o programa Aprender para Empreender, com foco em treinamentos e especializações para os pontos de venda. A iniciativa, que deve atingir mais de 800 mil profissionais do ecossistema Ambev, é braço do Bora, programa de inclusão produtiva da companhia que busca gerar oportunidades de capacitação, emprego e renda.

Durante o programa, pequenos e médios empreendedores e empreendedoras terão acesso a conteúdos especiais e exclusivos que vão auxiliá-los durante a jornada do empreendedorismo. Os materiais trazem treinamentos sobre planejamento, gerenciamento, vendas e outros temas relevantes para tocar o negócio diretamente de quem mais sabe sobre o assunto: especialistas da Abrasel e do Sebrae, juntamente com o time do BEES.

“Hoje, o nosso foco como plataforma é conectar pessoas e gerar crescimento compartilhado para todo o nosso ecossistema. Para isso, uma das nossas principais premissas na Ambev é a Inclusão Produtiva. O programa Aprender para Empreender, do BEES, nasce em total sinergia com o Bora, que vai incluir produtivamente 5 milhões de pessoas nos próximos 10 anos”, comenta Carlos Eduardo Pignatari, Diretor de Relações com a Sociedade da Ambev.

O BEES foi criado em 2019 com a missão de facilitar a vida de donos e donas de bares e restaurantes, oferecendo flexibilidade aos pequenos e médios pontos de venda e aproximando a relação com a indústria, funcionando como uma grande colmeia que interliga todos os parceiros: além da indústria, o varejo, os empreendedores e todo o ecossistema.

Segundo uma pesquisa inédita feita pelo BEES em abril, com mais de 300 respondentes, 56% dos empresários que utilizam os serviços da plataforma digital da Ambev realizam compras diariamente no aplicativo. De acordo com os clientes, 43% deles tiveram aumento de pelo menos 10% no faturamento com o uso do BEES.

“No final do dia, nosso objetivo é impulsionar nossos parceiros a crescerem seus negócios de maneira efetiva e concreta. Por isso, cada vez mais, vamos nos empenhar para trazer programas, iniciativas e ações que facilitem e capacitem nossos parceiros”, explica a Head de Comunicação Digital do BEES, Tauana Albuquerque.

Os empreendedores e empreendedoras interessados em participar do programa Aprender para Empreender podem ter acesso aos materiais de capacitação por meio do site ou aplicativo do BEES durante todo mês de maio.

Incentivo ao empreendedorismo

Não é de hoje que a Ambev aposta no empreendedorismo. Com foco no crescimento compartilhado e no desenvolvimento sustentável, o Programa 100+ Labs Brasil conecta soluções de impacto socioambiental que estejam em linha com os compromissos da Ambev. Desde a primeira edição do programa, mais de 80 startups foram aceleradas e R$ 20 milhões investidos em negócios parceiros.

No ano passado, a companhia fortaleceu também o seu ecossistema de fornecedores negros. Foram mais de 800 novas empresas parceiras liderados por profissionais negros cadastradas pela Ambev e mais de R$ 50 milhões movimentados em 2021. Em 2022, foram movimentados mais de R$ 106 milhões em negócios gerados com empreendedores pretos, o que coloca a companhia na direção certa rumo a uma sociedade mais plural e inclusiva.

Além disso, a própria plataforma BEES já impacta mais de 600 mil pequenos e médios empreendedores parceiros com a plataforma de conhecimento ‘Meu Negócio’, que disponibiliza conteúdos educativos gratuitamente para clientes.

