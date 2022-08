Empreendimento Reserva Jaguariúna já está em fase de terraplanagem e fica localizado na Praça Carlos Gomes, com 192 apartamentos distribuídos em duas torres

A Árbore Engenharia, considerada a 15ª maior construtora do Brasil pela INTEC e com mais de 30 obras em andamento, iniciou as obras do Reserva Jaguariúna. O empreendimento é o primeiro da construtora na cidade e terá 192 apartamentos distribuídos em duas torres. Em fase de terraplanagem, as unidades contam com dois dormitórios, varanda gourmet com bancada, pia e ponto para churrasqueira elétrica. Os apartamentos estão sendo vendidos a partir de R$ 245 mil.

Para a redução do consumo de energia, os apartamentos terão sistema de aquecimento de água a gás, incluindo a possibilidade de individualização das medições. Há também a possibilidade de iluminação natural no banheiro.

Para Alessandro Celestino, diretor comercial da Árbore Engenharia, o Reserva Jaguariúna está localizado em uma cidade estratégica dentro da Região Metropolitana de Campinas, pois está a 45 minutos do Aeroporto Internacional de Viracopos e próximo da Rodovia D. Pedro I. “As vendas do Reserva Jaguariúna já são um sucesso, e agora as obras começam em um momento importante para cumprirmos a nossa cultura de entrega dentro do prazo”, afirma.

Com previsão de entrega para 2024, o projeto do residencial contempla áreas de lazer como piscina, quadra de beach tênis, redário, salão de festas mobiliado, churrasqueira, horta, cinema ao ar livre, playground infantil, pet place, quadra esportiva, praças para luau, sauna, além de serviços de bicicletário, vestiários e vagas de visitantes.

