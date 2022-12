Alto das Palmeiras by L’Occitane Au Brésil tem procedimentos para relaxar e renovar as energias para 2023

Primeiro spa localizado num espaço de eventos, em Vinhedo, oferece serviços para revitalizar o corpo, aliviar cansaço e tensões musculares, combinadas com os produtos da marca franco-brasileira de cosméticos

O Brasil é o segundo país com maior número de trabalhadores afetados por estresse relacionado ao trabalho, segundo levantamento da International Stress Management Association (ISMA). Por esse motivo, todos devemos buscar meios de aliviar as tensões, principalmente ao fim de cada ano de trabalho. E essa é justamente uma das propostas do SPA Alto das Palmeiras by L’Occitane Au Brésil, localizado em Vinhedo, na região de Campinas: oferecer os melhores tratamentos de relaxamento para renovar as energias para 2023.

O Alto das Palmeiras by L’Occitane Au Brésil é primeiro spa implementado num espaço de eventos, envolto pela natureza exuberante e com paisagismo exclusivo, que oferece a excelência de seus procedimentos aliada à qualidade dos produtos da marca franco-brasileira de cosméticos.

Localizado numa área mais reservada da propriedade, com entrada independente, é destinado tanto ao público da Região Metropolitana de Campinas quanto aos clientes que contratam os serviços de eventos.

Menu de procedimentos para relaxamento

Um dos tratamentos próprios para quem deseja relaxar é o de Massagem Relaxante Capim-Limão Alfazema, com deslizamentos profundos em pontos específicos, para aliviar o estresse e as tensões musculares. É especialmente indicado para quem tem dificuldade para dormir. O procedimento acalma corpo e mente e tem duração de 50 minutos.

Outro tratamento que promete ser sucesso é a Massagem Fabulosa Bacuri, indicada para pessoas com personalidade hiperativa, que acalma e conforta profundamente o corpo e a mente, com duração de 80 minutos.

Para revitalizar, aliviar cansaço e tensões musculares

O Momento Revitalizante também é outra boa opção para aliviar estresse e tensões, ideal para clientes com cansaço ou falta de energia. Inclui esfoliação corporal de 30 minutos, para eliminar células mortas e refinar a textura da pele, e massagem corporal revitalizante com Sorbet Desodorante Corporal Flor de Limão, para hidratar e perfumar a pele, com duração de 50 minutos. A massagem se concentra primeiro do lado esquerdo do corpo, lado do coração e origem de todo o fluxo sanguíneo, para estimular os meridianos de acupuntura da cabeça aos pés. Depois, trata do lado direito, para liberar energia para todas as partes do corpo. A sensação de cansaço ou fraqueza desaparece, numa vivência de 1h30.

O Tratamento Cosmético Hidratação também se destina a aliviar o cansaço, relaxar as tensões musculares e hidratar. O procedimento começa com sauna, seguida de ducha com o Mandacaru Sabonete Cremoso, para limpar e perfumar a pele. Também inclui banho de imersão de 30 minutos e uma massagem com Creme Hidratante Desodorante Corporal Mandacaru, de textura cremosa e fácil absorção, na qual são aplicadas técnicas exclusivas para revigorar o copo todo. Neste procedimento, a vivência do cliente é de duas horas.

Estrutura do SPA

O SPA Alto das Palmeiras by L’Occitane Au Brésil conta com duas suítes para tratamentos, sendo uma com banheiro e outra com jacuzzi, além de mais duas salas. Também conta com sauna e hammam. Além disso, oferece um pop-up para quem deseja levar os produtos L’Occitane Au Brésil para a casa.

Serviço

SPA Alto das Palmeiras by L’Occitane Au Brésil

Estrada estadual Vinhedo/Louveira, nº 2.693 – Vinhedo (SP)

Instagram – @altodaspalmeiras

[email protected]

Agende seu horário: WhatsApp (11) 97082-8338

