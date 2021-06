Aguardada cerveja de inverno será relançada com almoço e música ao vivo

A tradicional cervejaria Toca da Mangava de Campinas relança, neste sábado, 05, a aguardada cerveja de inverno, a Fly me to the Moon. O evento será na Tap House da Toca, localizada no Platz Mall em Sousas, Avenida Dr. Antônio Carlos Couto de Barros, 475 – Campinas. O espaço é arejado, segue todas as normas sanitárias para a segurança dos visitantes e conta com segurança e amplo estacionamento.

A programação conta com almoço que será harmonizado com a cerveja e servido das 12h às 15h. O cardápio preparado pelo chef Caco Picolli e pela Mama Ana tem como possibilidades de entrada Terrine de Campagne e Bruschettas. O prato principal é um Nhoque recheado de muçarela com Ragu de calabresa e pernil. Das 17h às 20h, tem música com Geraldo BarbaBlues. E tem mais: para acompanhar os sete estilos de chope e o cardápio da Toca, serão servidos quatro diferentes sanduíches Boca de Anjo e porção mista de pastéis.

A Fly me to the Moon 202 é uma cerveja do estilo Barley Wine, com 9% ABV e amargor de 50 IBU. “Nesse ano atualizamos o bourbon Bullet no descanso da madeira. “Há 4 anos temos feito uma parte do lote para refermentação em garrafa e guardamos 2 caixas para consumo tardio”, explica o cervejeiro Alfeu Júlio. Outra novidade é que a Toca produziu nesse ano uma taça especial para consumo que será colocada à venda em breve, própria para o consumo dessa bela cerveja.

VISITAÇÃO E DEGUSTAÇÃO

“No dia 12 de junho (Dia dos Namorados), às 11h, teremos uma visitação guiada à fábrica, para pequenos grupos, com o cervejeiro da Toca, Alfeu Júlio. É um passeio pelos processos de fabricação e pelos diversos estilos da Toca da Mangava, com a degustação de um estilo direto do tanque. O Bar da Fábrica estará aberto das 11h às 16h, com seis torneiras de chope e petiscos. O valor da visita é R$24,90 (individual) e R$39,00 (o casal)”, informa o sócio-proprietário da Toca, José Carlos Pacheco Coimbra.

Como é uma visitação especial preparada para o Dia dos Namorados, o objetivo é que um dos ‘pombinhos’ presenteie o parceiro com a visitação. Além disso, a loja da fábrica estará aberta para a aquisição de kits e caixas com preços especiais. “Além disso, todas as sextas-feiras entregamos kits, barris de chope e caixas com 12 garrafas de 600 ml em Campinas. A entrega é gratuita e o pedido mínimo é de R$100,00”, acrescenta Coimbra.

A fábrica da Toca da Mangava fica à Rua Coronel Alfredo Augusto do Nascimento 2000 – Gleba A1 – Sousas, Campinas–SP.

ESTILOS VARIADOS E MUITO SABOR

Toca da Mangava produz ao longo do ano a Summertime (american pale ale, aromática, com adição de lúpulos americanos em dry-hopping), a Body and Soul (belgian blonde ale, a mais alcoólica, com 7% ABV e aromas frutados e de especiarias, decorrentes da fermentação) e a Black Bird, uma smoked porter com 6,2% ABV. Tem também a “1961”, American IPA e o chope Lager Misty.

No campo das sazonais são produzidas a MOVE! (com adição de acerola para o verão), a Mr. Rabbit (porter com cacau), na Páscoa; Fly me to the Moon (barley wine), no inverno; Litlle Darling (witbier), na primavera; a Haloween, cerveja com abóbora, cravo, canela e noz-moscada, produzida em outubro; a Great Celebration (final de ano).

SERVIÇO

Relançamento da cerveja de inverno Fly me to the Moon

Dia 5 de junho (sábado)

Das 12h às 15h – Almoço

Das 17h às 20h – Música ao vivo

Local: Tap House da Toca da Mangava – Avenida. Dr. Antônio Carlos Couto de Barros, 475 – Souzas, Campinas– SP.

Visitação guiada à fábrica

Dia 12 de junho (sábado), às 11h

Valor da visita: R$ 24,90 (individual) e R$ 39,00 (o casal)

O Bar da Fábrica estará aberto das 11h às 16h, com seis torneiras de chope e petiscos.

Local: Fábrica da Toca da Mangava – Rua Coronel Alfredo Augusto do Nascimento 2000 – Gleba A1 – Sousas, Campinas–SP.

Telefones para informações: (19) 99499-3526 e (19) 3258-7688