Agro Experience 2021 traz programação inédita em ambiente de fazenda com realidade virtual

Aumento no custo de produção, crise hídrica, pandemia de Covid-19. São muitos os desafios do agronegócio este ano, mas, ainda assim, o setor tem proporcionado excelentes resultados para a economia nacional. Daqui para frente, como aumentar a produtividade, diminuir custos e ter um futuro promissor? Esta é a temática do Agro Experience, que ocorre entre 28 e 30 de setembro, online e gratuito, em um horário diferenciado: das 16 às 19h (horário de Brasilia).

Com curadoria e apresentação da jornalista Lilian Munhoz, especializada em agronegócios e apresentadora do Canal Terraviva, o evento chega em sua segunda edição com uma programação ainda mais especial, em um ambiente de fazenda em realidade virtual, com produção agrícola e pecuária em um cenário que lembra a sustentabilidade do setor e a importância dos avanços que o agro vem conquistando nos últimos anos.

O Agro Experience é um evento assinado pela TD, empresa líder na produção de eventos online no Brasil, que tem em seu portfólio a Money Week, um dos principais eventos do mercado financeiro do Brasil; o CMO Summit, maior evento focado no mercado de Marketing no país; além do TD WebConference, maior conferência sobre inovação e transformação digital da América Latina.

Na programação, painéis e entrevistas inéditas, como a realizada presencialmente com os irmãos Marcos Jank, professor sênior de agronegócio do Insper, e Roberto Jank, um dos produtores de leite e citros mais conhecidos do país, diretor-presidente da Agrindus. Os dois falam sobre temas macro, envolvendo economia e mundo, mas destacam a atual situação do produtor rural, em especial do setor leiteiro e da citricultura.

Em um painel exclusivo de produtoras rurais, com a participação da Teresa Vendramini, Presidente da Sociedade Rural Brasileira, a jornalista Lilian Munhoz conversa com pecuaristas e agricultoras de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, sobre crise hídrica, tendências para 2022, crédito e investimentos.

O evento também traz cases de sucesso mostrando inovações dentro do agro, como a história da Vanessa Vilela, fundadora da Kapeh, uma marca de cosméticos feitos a partir do café; do Rafael Ivanisk Oliveira, CEO da Natural One, que buscou compreender o novo perfil dos consumidores para desenvolver sucos 100% sustentáveis; e a do Stelvio Mazza, CEO da Já fui Mandioca, que cria embalagens descartáveis tendo a raiz como matéria-prima.

No painel com influenciadoras digitais, Camila Telles fala sobre processo criativo e a comunicação no agro, seguida de um time de profissionais que marcam presença nas redes sociais e no ambiente corporativo, como Mariana Maciel, gerente de marketing da Nutrien, Juliana Chini, supervisora de Marketing da Bayer, Aretuza Negri, do perfil ela é do Agro e Eveline Alves, do perfil Prioriagro.

A programação conta, ainda, com entrevistas especiais de pesquisadores da Embrapa e Secretários de Agricultura, além da participação confirmada do Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes. Todos falam sobre o crescimento do agro, novas tecnologias, inovação, desafios e projetos especiais. Os internautas que acompanharem o evento terão acesso também a um conteúdo exclusivo sobre gestão, planejamento, finanças e conectividade.

O Agro Experience tem como parceiros Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) , Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (ANDAV), Conselho Nacional do Café (CNC), Sociedade Rural Brasileira (SRB), Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite) e Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS).