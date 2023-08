Ação da CPFL realiza troca de mais de 1200 lâmpadas em Morungaba

Oficina de capacitação realizada no CAPS de Morungaba

A oficina de capacitação “O Brincar e o Brinquedo: Explorando Possibilidades Inclusivas e de Baixo Custo” foi ministrada pelo arte-educador e ecobrinquedista, Renato Barboza, no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Morungaba “Durvalina Martins Pelisson”. Participaram da oficina profissionais do CAPS e do Departamento de Educação que tiveram a oportunidade de conhecer atividades que contribuem com a saúde mental de forma inclusiva e de baixo custo.

Foram utilizados objetos do dia a dia, como cordões, armações de óculos, tampinhas de garrafas e muitos outros itens de fácil acesso.

A diretora do Departamento de Educação Leninha Spiguel Polizello e, estiveram no local acompanhando o treinamento. “O intuito desta oficina foi o de oferecer formação aos profissionais que atendem crianças, jovens e adultos, tanto na Saúde Mental como na Educação, para que possam conhecer mais ferramentas viáveis a fim de oferecer atividades de desenvolvimento em suas respectivas áreas”, explicou a coordenadora do CAPS, a psicóloga Patrícia Maria Rosseti.

