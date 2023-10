7º Festival de Fotografia Amparo em Foco começa quinta-feira, 05, com atrações gratuitas

Evento acontece até o domingo, 08, na Praça Pádua Salles, no centro de Amparo; serão ao todo mais de 20 atividades entre oficinas, exposições, palestras, rodas de conversa, além de saída fotográfica

A 7ª edição do Festival de Fotografia Amparo em Foco, um dos mais importantes do Estado de São Paulo, traz programação gratuita voltada para o público de todas as idades. O evento acontece entre 5 e 8 de outubro, quinta-feira a domingo, na Praça Pádua Salles, no centro de Amparo.

Serão mais de 20 atividades entre oficinas, exposições, palestras, rodas de conversa e saída fotográfica. Em 2023, o festival tem tema principal o protagonismo das mulheres na fotografia brasileira.

Nomes como os de Nair Benedicto, Mônica Maia, Carmem Negrão, Dani Sandrini, entre outras personalidades do universo fotografia nacional, têm presenças confirmadas no festival. A programação completa está disponível no site www.amparoemfoco.com.br.

Nair Benedicto: Homenagem a quem faz a diferença

Para traduzir a importância das mulheres fotógrafas, o Amparo em Foco confirmou a participação de Nair Benedicto. Ela é pioneira no país em dar voz às minorias, ao usar seu trabalho para abordar temas como preconceito e violência contra as mulheres, homossexuais e indígenas.

Delegada da Unicef, entre 1988 e 1989, presa e torturada no período da ditadura, sua obra faz parte dos acervos dos museus de arte moderna do Rio de Janeiro (MAM) e de Nova York (MoMa).

Nair Benedicto se dedicou na carreira na realização de documentários audiovisuais e fotográficos sobre as condições de vida de crianças e mulheres na América Latina, além de temas sociais e manifestações populares no Brasil. A fotógrafa e ativista fará uma roda de conversa, ao lado de Carmem Negrão, sobre “O protagonismo feminino na fotografia brasileira”, tema principal do evento. O bate-papo ocorre no sábado, 07, às 20h, na Estação da Mogiana.

Oficinas e Palestras

Com o objetivo de exaltar o trabalho das mulheres no cenário nacional, o Festival Amparo em Foco traz como destaque as palestras “A construção de um projeto fotográfico: conversa sobre a exposição Terra Terreno Território” com a artista visual e fotógrafa Dani Sandrini, que será realizada na abertura do festival, na sexta-feira, 06, às 20h. E no sábado, 07, às 16h, acontece a palestra “Mulheres Luz”, com a curadora, editora e produtora cultural Mônica Maia.

Entre as oficinas do Festival Amparo em Foco 2023, uma das mais esperadas é a “Kombina com Foto”, do designer e fotógrafo profissional Felipe Colvara Teixeira. O projeto itinerante, montado em uma Kombi como sala de aula, utiliza a fotografia como instrumento para despertar uma maior consciência social e ambiental sobre questões que ocorrem diariamente em nossas vidas.

Na programação de sábado, 07, o público poderá participar das atividades: “Fotografia artesanal: Antotipia e Fitotipia” com a artista visual Dani Sandrini; “Inteligência Artificial em processos de criação”, com o artista visual William Kass; “Retrato – Faces Prateadas ” positivo preto e branco em grande formato com o fotógrafo Antonio Neto.

Já no domingo, 08, a programação traz “Cianotipia Criativa”, com Letícia Volpi, e a “Fotografia Analógica e Revelação, com Caffenol”, com os laboratoristas Mariana Guerra e Vitor Leite.

No sábado, 07, e no domingo, 08, às 11h, os fotógrafos Alex Gimenes e Renan Nakano realizam a oficina “Retratos: Revelação em preto e branco por Inversão e produção de Monóculos”. No encerramento, no domingo, 08, às 15h, será realizada a palestra “Apagamentos e Silenciamentos: ruídos e ecos na Fotografia” com o fotógrafo e mestre em Educação Guilherme Zullo.

Todas as oficinas são gratuitas e as pessoas serão recebidas por ordem de chegada, sem a necessidade de inscrição.

Exposições

Quem visitar o Festival Amparo em Foco poderá conferir exposições “Labirinto Feminino”, exclusiva com trabalhos de artistas mulheres e a exposição coletiva “Retratos”, com imagens de artistas de todo país, ambas produzidas através de convocatórias abertas ao público.

A premiada exposição “Terra-Terreno-Território”, de Dani Sandrini fará parte das ações expositivas do festival. Os visitantes também terão acesso à exposição “Toda Chuva Começa Com Um Pingo”, de Nair Benedicto. Suas imagens refletem a luta das mulheres pela não violência, contra o feminicídio, aos direitos iguais, além das ações de mulheres inovadoras.

A organização ainda traz uma exposição coletiva com artistas convidados como Antônio Neto, Daniela Lucheta, Guilherme Zullo, Leticia Volpi e William Kass.

Acessibilidade

Para essa edição, o evento contará com intérprete de Libras em todas as palestras da programação e terá audiodescrição, através de QR code, nas exposições coletivas “Labirinto Feminino” e “Retratos, dos processos históricos alternativos à inteligência artificial”, que estarão na Praça Pádua Salles.

Sobre o Festival Amparo em Foco 2023

O projeto AMPARO EM FOCO 2023 é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, através do Ministério da Cultura, e tem como patrocinadora oficial a empresa Rousselot Gelatinas do Brasil, é produzido pela Mogiana Produções Culturais e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Amparo, cidade do interior paulista a 126 km de São Paulo e 68km de Campinas.

