7 dicas para fortalecer a imunidade

Para falar de insônia é preciso falar primeiro de sono. O sono apresenta várias funções e é fundamental para manter o organismo funcionando adequadamente. Ele mantém o equilíbrio metabólico, emocional, psíquico e restabelece a disposição para realização das atividades diárias. Tem relevância no humor, pois um sono de má qualidade gera irritabilidade e estresse.

Por isso, a pessoa que não dorme bem pode apresentar sinais de falta de disposição e cansaço. Dormir pouco e mal durante à noite colabora para o aparecimento de problemas psicológicos como os transtornos do sono e outras doenças. A falta de sono também provoca alterações no sistema imune, mas ter um sono de qualidade e regulado gera impacto positivo na rotina. Este é um assunto que precisa ser considerado.

A regulação do sono é importante no funcionamento do organismo humano. Ao longo de um período de 24 horas, genes regulam a liberação do hormônio melatonina. Durante à noite no escuro, os níveis aumentam e, com a claridade, baixam. Mas o relógio biológico (tema que rendeu a três pesquisadores americanos o Nobel de Medicina), é responsável pelas variações diárias no metabolismo e, sua alteração crônica está relacionada com graves doenças incluindo o câncer.

Estudos mostram que a destruição do relógio biológico é incompatível com a sobrevivência, comentou o doutor em neurociência Fernando Mazzilli Louzada, professor do Departamento de Fisiologia da UFPR. Por isso, pensar no sono é extremamente importante. É sabido que dormir pouco é prejudicial à saúde e dormir demais também não é saudável. Há uma grande variabilidade individual em relação ao padrão e à necessidade de sono. Algumas pessoas sentem-se descansadas e ativas durante o dia dormindo 5 horas por noite; outras necessitam de 10 a 12 horas de sono para se sentirem bem durante o dia.

Segundo a Classificação Internacional dos Transtornos do Sono (ICSD-2), existem mais de 80 transtornos (Constituindo a chamada medicina do sono), organizados em três eixos: a insônia faz parte desses eixos e, é um dos sintomas mais comuns em saúde mental; calcula-se que cerca de um terço da população adulta tem pelo menos alguns dias de insônia clinicamente significativa durante um ano.

A insônia caracteriza-se pela dificuldade em adormecer (insônia inicial), pela dificuldade em permanecer adormecido (sono entrecortado), ou pelo despertar muito precoce, acordando de madrugada (geralmente por volta das 3 às 5 horas da manhã), não conseguindo voltar a dormir. Não só importa a redução da quantidade de sono, mas também a qualidade do sono e, sobretudo, a sensação de ter tido um sono reparador. A insônia inicial e/ou o sono entrecortado geralmente ocorrem associados a quadros de ansiedade aguda ou crônica, tensão ou preocupação excessiva ou depressão. Já a insônia terminal associa-se mais frequentemente a quadros depressivos. A insônia pode ser aguda (de alguns dias até três meses) ou crônica (mais que três meses). Ter insônia implica prejuízo no funcionamento diário e piora na qualidade de vida em decorrência do sono ruim.

Estudos mostram que no Brasil cerca de 10 a 40% das pessoas apresentam queixas de insônia (5% de insônia crônica). Nos Estados Unidos, 30 a 40% dos norte-americanos adultos têm insônia, sendo que 17% referem ser a insônia um problema grave. Cerca de metade dos quadros de insônias se associa a transtornos psiquiátricos (depressão, ansiedade, fobias, dependência química, transtorno bipolar, etc.) ou distúrbios médicos (obesidade, síndromes dolorosas, refluxo gástrico, doenças pulmonares que implicam dificuldades respiratórias, insuficiência cardíaca e hipertrofia prostáticas).

Do ponto de vista epidemiológico, a insônia ocorre mais comumente em mulheres, idosos, pessoas de baixo nível socioeconômico, divorciados, viúvos e em indivíduos internados em hospital geral ou em prisões.

Alguns hábitos e fatores relacionados à insônia são: hábitos inadequado como dormir muito durante o dia ou acordar em horas diferentes a cada dia, uso excessivo de café durante o período noturno, abuso de álcool ou outras substâncias psicoativas, comer muito à noite, realizar tarefas e atividades muito tensas no período noturno, etc.

O tratamento para insônia consiste na melhora dos hábitos de sono. A própria pessoa pode se esforçar para melhorar a qualidade do seu sono, a Terapia Cognitivo-Comportamental é indicada e, surte um efeito positivo na qualidade do sono. Nos casos de diagnóstico mais difícil, é conveniente utilizar o laboratório do sono, no qual são feitas as avaliações global, fisiológica e comportamental do sono, por meio de exames médicos.

A insônia é considerado um problema grave, mas que pode ser solucionado. É só procurar ajuda de um profissional da saúde caso esteja sofrendo desse mal. Lembre-se que o sono é de grande importância para nosso organismo.