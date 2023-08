550 vagas para psicólogos em SP: prazo de candidatura estendido

Curso é aplicado em ambiente online, por meio da Escola Pública de Trânsito do Detran-SP, e a aplicação da prova é realizada presencialmente na sede do órgão estadual

Desde o início desta semana, os participantes do curso de motofrete da Capital, realizado gratuitamente no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), passaram a fazer a prova teórica de avaliação presencialmente, na sede do Detran-SP, no centro de São Paulo. Oferecido pela Escola Pública de Trânsito, o curso é obrigatório para os profissionais que começarão ou já atuam como motofretistas, de acordo com a resolução CONTRAN 930/2022. Após aprovação na prova teórica, o motofretista realiza então a prova prática. Em seguida, recebe por email as orientações para a próxima etapa.

A certificação obtida a partir do curso de motofretista tem validade de 5 anos. Após esse período, o condutor deverá realizá-lo novamente, para renovação do certificado. A turma atual, de 83 participantes, pode realizar a prova teórica nesta segunda-feira, 21, num dos três horários disponíveis. Nesta quinta-feira, 24, será realizada mais uma edição da prova.

LEIA TAMBÉM:

Para participar do curso de motofretista, o profissional deve ter mais de 21 anos e a habilitação na categoria A (motos) há pelo menos dois anos, além de não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Para participar de novas turmas do curso, que já estão abertas, o interessado pode fazer sua inscrição no site da Escola Pública de Trânsito do Detran-SP.

No Estado de São Paulo, mais de 3 milhões condutores possuem a categoria A (moto) e exercem atividade remunerada. Na Capital, são mais de 650 mil condutores exercendo atividade remunerada. Só neste ano de 2023, mais de 600 mil motofretistas se matricularam no curso de motofrete. Após a realização da prova prática, as informações dos cursos de especialização concluído passam a constar no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach) do condutor, atestando sua qualificação para o exercício da atividade remunerada com motocicletas.

Nas demais cidades do Estado, os profissionais podem realizar o curso virtualmente, por meio do acesso ao AVA, concedido pela Escola Pública de Trânsito. Apenas em São Paulo a prova passou a ser feita presencialmente. Nas demais cidades do Estado, a prova é realizada pelos participantes nos computadores nas unidades do Detran, como as do Poupatempo de Araraquara, Limeira, Campinas, Barretos, entre outros. Com a atualização do sistema de reconhecimento facial, a realização da prova na Capital passa a ser exclusivamente presencial.

A avaliação teórica composta por 30 questões de múltipla escolha, com prazo de uma hora para sua conclusão. As temáticas abordadas incluem desde legislação para motofretista, procedimentos de transporte de carga, manutenção permanente do veículo, condições do baú, transporte de diferentes tipos de cargas, postura e segurança, etc. O profissional recebe o resultado da avaliação em até 4 dias, dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

“Ingressei num novo emprego, no setor de gráfica, e a empresa requisitou que eu tivesse essa certificação”, afirmou o motofretista Vinicius Martins. Já o autônomo José Leandro está fora do mercado de trabalho, mas buscou a realização deste curso para se profissionalizar na área.

“Essa é uma oportunidade para ter um currículo diferenciado”, ressaltou. Os profissionais Ronaldo dos Santos e Elielton Durante, cada um com cerca de 20 anos na profissão, buscaram esse curso para atualização de conhecimentos. “Já fiz esse curso por outras instituições, mas agora busquei o Detran-SP para fazer gratuitamente”, reforçou Ronaldo.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui