“11ª Cãominhada de Pedreira” é adiada para o dia 03 de setembro

Ofertas iniciam na quarta-feira, 30, em todos os setores; as promoções são válidas até 03 de setembro, tanto para compras nas lojas físicas quanto no site

Entre 30 de agosto e 03 de setembro, o Covabra Supermercados realiza a campanha “5 Dias de Loucura”, com descontos em todos os setores das lojas, que podem chegar a 80%, para os consumidores cadastrados no programa de fidelidade Cliente Bem-Estar. As ofertas são válidas nas compras presenciais e no site, onde é possível optar por retirar os projetos na loja ou recebê-los em casa.

“Se agosto é conhecido popularmente como um mês ruim, o Covabra Supermercados traz alegria e bem-estar para seus clientes, com ofertas arrasadoras. Esses ‘5 Dias de Loucura’ terão diversas marcas, inclusive aquelas que já têm a confiança e preferência dos consumidores, com grandes descontos, atendendo a todos os gostos, incluindo itens do dia a dia, como alimentos e bebidas”, explica Jacqueline Tavares, gerente de marketing da rede Covabra Supermercados. Este é o quinto ano que a rede realiza a campanha.

Um levantamento recente, encomendado pelo Google, registrou que, em compras de itens do dia a dia, 64% dos brasileiros não possuem as chamadas “love brands”, ou seja, marcas que o cliente não troca na hora das compras. Segundo a pesquisa, feita com mais de 2 mil pessoas de todo o país, 37% apontaram que o principal motivo para a mudança na hora de escolher um produto é o preço.

Esse hábito de trocar de marca em razão do preço mudou bastante no Brasil durante os últimos anos, segundo a pesquisa “O consumidor brasileiro hoje”, conduzida pela McKinsey & Company. Em 2023, a troca de produtos por marcas mais baratas voltou ao patamar pré-pandemia, com 28% dos consumidores efetuando as trocas. Em 2021 e 2022, esse número chegou a 40%.

Ainda de acordo com a pesquisa, 69% dos brasileiros preferem realizar suas compras de supermercado em lojas físicas, enquanto 26% têm aderido ao modelo omnichannel, que combina a experiência presencial com a compra on-line. Já 5% dos consumidores optam por fazer suas compras totalmente pela internet. “Conhecendo o comportamento do consumidor brasileiro e com o objetivo de oferecer as melhores oportunidades de economia, criamos essa data, que está completando cinco anos no calendário da rede”, completa Mariana.

Atendendo às diferentes preferências dos consumidores, o Covabra Supermercados decidiu realizar a campanha tanto nas 19 lojas físicas quanto no site, proporcionando uma experiência de compra mais flexível e conveniente para cada cliente. As ofertas serão válidas de 30 de agosto a 3 de setembro em todas as unidades e no ambiente digital.

