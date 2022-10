Ypê lança campanhas para o consumidor de Campinas

A marca investe em campanha de produtos para casa e amaciantes concentrados, com “Ypê tá em casa” e “Amaciantes Concentrados Ypê – Perfume que fica”

A Ypê – empresa 100% brasileira e líder em diferentes segmentos de limpeza e higiene e do país – lança as campanhas “Ypê tá em casa” com destaque para Multiuso, Desinfetante e Água Sanitária e “Amaciantes Concentrados Ypê – Perfume que fica”, ambas assinadas pela agência DPZ. Com início em outubro na região de Campinas, as campanhas contam com ações na TV Aberta*, Digital, Influenciadores, OOH e PDV, com encerramento no mês de dezembro.

*Exclusivo para campanha de Amaciante Concentrado.

“O nosso objetivo é reforçar os diferenciais da linha de Amaciantes Concentrados e produtos para casa. Nosso portfólio oferece qualidade, inovação, praticidade e ótimo custo-benefício, atributos já conhecidos da marca Ypê. Estamos, neste momento, focando a campanha na região de Campinas, e que é uma região estratégica para nós”, explica Gilson Mazetto, vice-presidente do Comercial e Marketing da Ypê.

Amaciantes Concentrados

Inspirada na Perfumaria Fina, a linha de amaciantes concentrados Alquimia traz as opções Inspiração, Encanto e Liberdade, que tem o conceito inédito da personalização, ou seja, o consumidor pode misturar duas ou três versões e criar um perfume exclusivo. Os amaciantes Pink e Blue possuem tecnologia de tratamento das cores, enquanto o Delicado é hipoalergênico e indicado para peles sensíveis e com uma fragrância única. Além disso, eles apresentam uma tecnologia de cápsulas* de perfume que garante roupas perfumadas por mais tempo.

*Toda a linha, com exceção de Essencial e Antibac, possui tecnologia de Cápsulas de Perfume

Já o Amaciante Concentrado Essencial contém óleos essenciais, 99% biodegradável, livre de corantes e é o único transparente da categoria no Brasil. O Antibac proporciona roupas protegidas, perfumadas e higienizadas, elimina 99,9%* das bactérias testadas, sua fragrância contém óleos essenciais que promovem sensação de bem-estar e tecnologia anti-odor, combatendo os odores indesejados do dia a dia.

*Eficaz contra: Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesius (teste realizado na diluição de 0,3625g/L).

Desinfetante, Água Sanitária e Multiuso

Com um portfólio de desinfetantes robusto, vencedor do prêmio Top of Mind em 2021 (pesquisa da Folha de S. Paulo) na categoria Desinfetantes, a companhia tem a Linha Ypê Pinho, disponível nas versões Lavanda, Citrus e Tradição, que eliminam 99,9%* de germes, bactérias e fungos, controlam o mau odor e perfumam o ambiente. Enquanto Ypê BAK conta com quatro diferentes versões de perfume: Lavanda, Floral, Eucalipto com o poder da Citronela e Turquesa que oferece um perfume que transmite sofisticação e frescor. E o mais recente lançamento, o Desinfetante Multissuperfície Ypê Antibac, que cuida, higieniza e protege, eliminando 99,9%** dos vírus, bactérias, germes e fungos, sendo eficaz também contra o vírus da Covid-19. O gatilho aplicador torna mais prática a limpeza, com a dosagem certa do jato, sem desperdícios.

A Água Sanitária Ypê também elimina 99,9%* de germes, bactérias e fungos e traz segurança, praticidade e alta performance para o consumidor. Com embalagens modernas e de fácil manuseio, seu bico dosador garante maior confiabilidade na aplicação, direcionando o produto de maneira mais segura e sem desperdícios. Sua tampa tem lacre de segurança e os rótulos são feitos com material resistente a água. É a primeira do mercado a oferecer o benefício de prazo de validade de 1 ano, fruto do aprimoramento constante de processos e tecnologia que garantem a qualidade dos produtos da marca.

A linha Multiuso Ypê garante praticidade e eficiência. É a única no mercado que oferece um benefício adicional para cada uma de suas versões: Desengordurante, que limpa superfícies com ação extra desengordurante; Álcool, que limpa superfícies e dá brilho sem embaçar; Tira Manchas, com ação clareadora remove manchas de superfícies e tecidos; Controle de Odor, que limpa superfícies e controla odores indesejados; e Antibac, que limpa e protege eliminando 99,9%* dos germes e bactérias.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui